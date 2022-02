Hình ảnh Son Ye Jin từng ở Hội An và Đà Nẵng gây bão trở lại

Mới đây những hình ảnh của Son Ye Jin đi nghỉ mát ở Hội An và Đà Nẵng vào năm 2016 bất ngờ sốt trở lại.

Sáng 24.4.2016, một vài hình ảnh trong kì nghỉ đã được nữ diễn viên Son Ye Jin đăng tải trên trang cá nhân của cô.

Ngay lập tức, không ít fan đã nhận ra địa điểm mà Son Ye Jin nghỉ dưỡng chính là Đà Nẵng và Hội An của Việt Nam.

Chuyến nghỉ dưỡng này, cô không tiết lộ điểm đến mà chỉ đăng ảnh kèm dòng chú thích rất hài lòng với chuyến đi. Trong những bức ảnh, mỹ nữ xứ Hàn để mặt mộc, khoe vóc dáng gợi cảm với bikini, sưởi nắng trên bãi cát vàng và trong bể bơi resort.



Người hâm mộ Việt Nam dễ dàng nhận ra cảnh biển quen thuộc ở resort Đà Nẵng. Ảnh: MXH

Đáng chú ý nhất trong loạt ảnh được đăng tải là khoảnh khắc Son Ye Jin gây bất ngờ khi khoe thân hình bikini nóng bỏng trên bờ cát vàng.

Vốn là nổi tiếng với thân hình mảnh mai nhưng người đẹp "Hạ cánh nơi anh" lại may mắn khi sở hữu vòng 1 quyến rũ.



Son Ye Jin xinh đẹp trong khuôn mặt mộc. Ảnh: MXH Nữ diễn viên "Hạ cánh nơi anh" bơi lội ở hồ bơi resort. Ảnh: MXH Thời điểm bức ảnh của chuyến đi được đăng tải, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 38 nhưng độ quyến rũ và thần thái của Son Ye Jin vẫn chưa bao giờ thuyên giảm, thậm chí còn ngày càng đẹp lên theo thời gian.

Son Ye Jin luôn là mẫu hình lý tưởng từ gương mặt cho tới thân hình đẹp hoàn hảo mà mọi chị em muốn hướng đến.



Son Ye Jin gây bất ngờ khi khoe thân hình bikini nóng bỏng trên bờ cát ở Đà Nẵng. Ảnh: MXH

Son Ye Jin nổi tiếng từ những bộ phim tình cảm lãng mạn như "The Classic" (2003), "Hương mùa hè" (2003), "A Moment to Remember" (2004), và "April Snow" (2005) và gần đây nhất là bộ phim “Hạ cánh nơi anh”(2019).

Sau khi thành công với các bộ phim truyền hình, Son Ye Jin chuyển sang phim điện ảnh và đã giành nhiều giải thưởng với các bộ phim "My Wife Got Married" hay "The Pirates".Trong sự nghiệp diễn xuất, Son Ye Jin đoạt các giải thưởng danh giá như Rồng Xanh, Chuông vàng, Baeksang.

Son Ye Jin và Hyun Bin tạo được tiếng vang lớn từ khi diễn chung bộ phim "Hạ cánh nơi anh"- bộ phim nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Mới đây, thông báo kết hôn cùng bức tâm thư của cặp đôi đã khiến người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới vui mừng và ủng hộ. Hôn lễ dự kiến được tổ chức riêng tư tại Seoul vào tháng 3 năm nay.