Hoãn chung kết Miss World 2021 vì Covid-19

Ban tổ chức quyết định tạm hoãn chung kết Miss World 2021 do số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh chóng.



Chung kết Miss World 2021 tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: SV

Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 tạm hoãn đêm chung kết do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Trên trang fanpage chính thức của cuộc thi, ban tổ chức Miss World đã có thông cáo báo chí với nội dung: "Hoa hậu thế giới 2021 tạm hoãn chung kết tại Puerto Rico do quan tâm sức khoẻ và an toàn của thí sinh, nhân viên và công chúng".

Theo đó, chung kết Miss World 2021 vẫn sẽ được tổ chức tại Puerto Rico nhưng được dời lại trong vòng 90 ngày tới, tuỳ theo tình hình thực tế. Trước đó, Miss World ghi nhận 7 thí sinh dương tính với COVID-19 và các biện pháp an toàn ngay lập tức được thực hiện.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện thêm một số ca nhiễm mới, ban tổ chức quyết định hoãn cuộc thi sau khi nhận được sự tham vấn của nhân viên y tế và chuyên gia.



Trang fanpage chính thức của Miss World 2021 đăng thông báo tạm hoãn chung kết. Ảnh: CMH

Sáng 16.12, tờ Primerahora của nước chủ nhà đã thông tin về 17 ca nhiễm tại Miss World 2021. Được biết, các ca nhiễm mới đều là thí sinh và nhân viên kỹ thuật tham gia Hoa hậu Thế giới. Tất cả đều được tiêm đầy đủ vaccine.

Trước đó, ban tổ chức thông báo có một số thí sinh phải cách ly vì COVID-19. Dù Miss World 2021 không tiết lộ thông tin cũng như danh tính, nhưng Hoa hậu Indonesia xác nhận mình dương tính và người đẹp Ấn Độ cũng phải cách ly do ở cùng phòng.

Với quyết định từ phía Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng 123 người đẹp khác sẽ phải chờ đợi đêm chung kết thêm một thời gian nữa, khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.