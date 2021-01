Tóc Tiên đăng ảnh diện bikini nóng bỏng bên Hoàng Touliver

Đây là lần hiếm hoi giọng ca Em không là duy nhất đăng tải hình ảnh chụp cùng người bạn đời trên trang cá nhân và nhắn nhủ đầy tình cảm nhân dịp sinh nhật anh.



Khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi khiến nhiều người thích thú ẢNH: FBNV/CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên gây chú ý khi đăng tải bức ảnh tình cảm cùng Hoàng Touliver. Trong ảnh, giọng ca Em không là duy nhất diện bikini nóng bỏng, tự tin tạo dáng trước ống kính cùng ông xã. Nữ ca sĩ cũng có những lời nhắn nhủ ngọt ngào đến người bạn đời nhân dịp sinh nhật anh. Cụ thể, cô viết: “Happy birthday dear my dearest. Let's get ‘ngu ngốc’ together" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người thân yêu nhất của tôi. Hãy "ngốc nghếch" cùng nhau nào). Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi giám khảo Giọng hát Việt 2017 đăng tải hình ảnh chụp cùng ông xã trên trang cá nhân.

Tóc Tiên được biết đến là một trong những ca sĩ sở hữu hình thể nóng bỏng của showbiz Việt. Cô luôn dành thời gian tập luyện và thường xuyên đăng tải hình ảnh trong phòng tập. Với lợi thế đó, mỹ nhân sinh năm 1989 ưu tiên diện trang phục khoe dáng khi xuất hiện tại các sự kiện và không ngại đăng tải ảnh diện áo tắm trên trang cá nhân. Trước đó, người đẹp chia sẻ khoảnh khắc diện bikini tạo dáng trước hồ bơi và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cư dân mạng.



Nhờ tích cực tập luyện, nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng "vạn người mê" ẢNH: FBNV

Một tài khoản trầm trồ trước vóc dáng gợi cảm của nữ ca sĩ: “Trời ơi, body đáng mơ ước. Đẹp quá cô gái võ thuật ơi". Người xem khác chia sẻ: “Mê dễ sợ mê luôn á, từ giọng hát, sự thông minh, bản lĩnh cho đến vóc dáng”. “Body đẹp quá luôn chị ơi”, một cư dân mạng nhắn nhủ. Bên cạnh đó, không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô với Hoàng Touliver.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bén duyên cùng nhau tại chương trình The Remix 2015. Đến tháng 2.2020, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Dù thành vợ chồng, cả hai cũng hạn chế xuất hiện hoặc đăng ảnh chụp cùng nhau. Thay vào đó, nữ ca sĩ “khoe” cuộc sống hôn nhân viên mãn của mình theo cách rất riêng. Đó là những bữa cơm gia đình đơn giản, bóng lưng ông xã đang chăm mèo hoặc đệm đàn từ phía xa. Tóc Tiên và Hoàng Touliver còn được các “fan” tặng cho danh hiệu cặp vợ chồng “lầy lội” nhất vì thường xuyên có cách quan tâm đặc biệt bằng cách “dìm hàng” đối phương.

Trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, nữ ca sĩ thừa nhận cô và Hoàng Touliver không có thói quen đăng tải hình ảnh gia đình trên mạng xã hội. Tóc Tiên lý giải thêm: “Cả hai đều không thích chia sẻ quá nhiều và thật ra cũng không có gì để chia sẻ. Hơn nữa, tôi muốn khán giả nhìn mình ở góc độ thành quả chứ không phải những chuyện riêng”.

Theo Thạch Anh (TNO)