Nữ chính 'Itaewon Class' tung bộ ảnh phá cách trước khi phim kết thúc

Kim Da Mi sẽ trở lại điện ảnh với hai bộ phim là Hi, My Soul Mate và The Witch: Part 2. Đáng chú ý, Hi, My Soul Mate là bản remake của bộ phim bách hợp Thất Nguyệt và An Sinh nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện fan đang rất háo hức mong chờ cô sớm tái xuất màn ảnh rộng trong năm nay. ẢNH: ANDU ENTERTAINMENT