H'Hen Niê nói gì khi dân mạng khích lệ em gái dấn thân vào showbiz?

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các hoạt động giải trí buộc phải hủy bỏ. Do vậy, Hoa hậu H’Hen Niê giống nhiều nghệ sĩ khác dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cùng người thân trong gia đình hoặc bạn bè. Hiện tại, H’Hen Niê đang ở quê nhà Đắk Lắk. Cô thường xuyên cập nhật các hoạt động lên trang cá nhân để người hâm mộ yên tâm.

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê đăng tải hình ảnh em gái H’Min Niê (sinh năm 1995) khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Nhan sắc H’Min Niê thu hút không thua kém gì chị gái H’Hen Niê. Khán giả đồng loạt nhận định H’Min Niê là bả sao hoàn hảo của chị gái vì sở hữu nhan sắc cá tính, quyến rũ cùng đôi mắt to tròn, làn da nâu khỏe khoắn.

H'Min Niê.

Nhiều người cho rằng H’Hen Niê nên động viên em gái đi thi hoa hậu hoặc tham gia các chương trình tìm kiếm người mẫu. Trước sự ủng hộ của dân mạng, H’Hen Niê chia sẻ: “Tôi rảnh quá nên buổi trưa không có gì làm là make up cho em gái! Xong được mọi người khen quá chừng, em Hen ngại luôn nè.

Mọi người bảo thi hoa hậu rồi The Face, rồi Next Top Model luôn hihihi! Hen cũng thấy vui vì điều đó. Đúng là mỗi người đều có hướng đi khác nhau nhỉ? Em Hen chọn học xong thì kết hôn, sinh con nè. Thấy nhỏ cũng hạnh phúc, phụ Hen chăm sóc ba mẹ nên Hen cũng vui lắm! Cũng an tâm!”.

Trong lúc giao lưu cùng người hâm mộ, một người nhắn tin khích lệ H’Hen Niê nên khuyên em gái tham gia các cuộc thi sắc đẹp: “Chị tính bảo em chị đi thi cuộc thi gì không ạ? Chứ em thấy đẹp quá trời, không thi thì phí”. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tiết lộ: “À em gái chị hạnh phúc bên gia đình nhỏ của em ấy rồi nè! Cảm ơn mọi người đã khích lệ”.

H’Min Niê là con thứ 4 trong gia đình. Tuy sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng cô không bước chân vào showbiz như H’Hen Niê mà lựa chọn cuộc sống giản dị nơi quê nhà. H’Min Niê tốt nghiệp trung cấp mầm non. Năm 2015, cô kết hôn. Đến nay, cô và ông xã đã có một thiên thần nhỏ được 4 tuổi.