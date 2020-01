Ngắm "khủng long bạo chúa, vũ nữ chân dài" ở hội thi "đại lão mai"

Hàng loạt tuyệt phẩm “đại lão mai” với dáng thế độc, tên lạ đã được các chủ nhà vườn, nghệ nhân trồng mai mang đến Hội thi Mai vàng thị xã An Nhơn (Bình Định) trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Gần 1.000 tác phẩm mai vàng độc, lạ về dáng thế của 15 nhà vườn ở thị xã An Nhơn tham gia trưng bày tại Hội thi Mai vàng An Nhơn được UBND Thị xã An Nhơn phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định tổ chức.

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay trên địa bàn thị xã An Nhơn có khoảng 3.000 hộ trồng mai với diện tích trên 145ha. Vì vậy, thị xã An Nhơn được mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng của miền Trung.

Đây là lần đầu tiên “thủ phủ” mai vàng tổ chức hội thi và triển lãm hoa mai trong dịp Tết Nguyên đán.

Tác phẩm "dáng khủng long bạo chúa" các tác giả Nguyễn Xuân Hồng được bán giá gần 100 triệu đồng.

Cận cảnh tác phẩm vũ nữ chân dài.

“Qua hội thi này thì có những khách hàng chưa quen biết sẽ có dịp để biết. Tôi mong muốn hội thi này được tổ chức thường xuyên mọi năm, để những người chơi mai như chúng tôi có dịp mang những sản phẩm quảng bá cho người xem, qua đó cũng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những nhà vườn khác”, ông Nguyễn Văn Năm (42 tuổi, phường Bình Định) chia sẻ.

Ông Đào Xuân Huy, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết: “Hội thi nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm mai vàng của thị xã An Nhơn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ nhân các làng nghề trồng mai có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây mai để nâng cao giá trị sản phẩm cây mai vàng của thị xã An Nhơn”.

Thị trường tiêu thụ mai rộng khắp cả nước, không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh Bình Định mà còn mở rộng vào phía Nam rồi ra Bắc. Mai vàng Nhơn An được nhân dân khắp nơi ưa chuộng, trở thành sản phẩm không thể thiếu để vui Xuân đón Tết hằng năm.

Hội thi Mai vàng được tổ chức với mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa giá trị nghệ thuật, ý nghĩa cây mai vàng.