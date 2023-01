Nhiều mẫu ôtô 'hot' được khuyến mãi, giảm giá trước Tết Nguyên đán

Các đại lý ôtô đang tích cực tung ưu đãi, khuyến mãi "khủng" để đẩy doanh số dịp trước Tết Nguyên đán. Đặc biệt, những chiếc xe thường xuyên bị đội giá nay cũng đã giảm hàng chục triệu đồng.



Các đại lý bán xe đang tranh thủ kích cầu bằng những chương trình giảm giá, khuyến mãi trong dịp cuối năm Âm lịch. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)



Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, ngay từ đầu năm 2023 nhiều đại lý, hãng xe đã tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu mua sắm trong thời điểm gần đến Tết Nguyên đán.



Đặc biệt, những chiếc xe trước đó vốn nhắc đến trong nhóm "bán bia kèm lạc" năm 2022 thì nay quay đầu giảm giá, tặng quà.



Cụ thể, mẫu xe bán tải Ranger của hãng xe Mỹ Ford hiện không những còn tình trạng bán “kèm lạc” mà các đại lý bán hàng còn giảm trực tiếp từ 10-30 triệu đồng tùy mẫu. Việc giảm giá đã kéo giá Ranger từ 659-965 triệu đồng xuống còn khoảng 644-935 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng kèm phụ kiện khoảng 15-20 triệu đồng.



Tương tự, “tân binh” Ford Territory với phiên bản Trend và Titanium cũng đang được giảm giá 20-30 triệu đồng so với niêm yết, kéo giá xe xuống còn khoảng 792-869 triệu đồng, khách cũng được tặng kèm phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ với tổng giá trị tương đương khoảng 60-80 triệu đồng.



Ngoài các mẫu xe Ford , Hyundai Santa Fe - chiếc SUV mở màn cho cơn sốt chênh giá từ đầu năm 2022 thì nay cũng đang được nhiều đại lý giảm giá từ 50-60 triệu đồng. Cụ thể, Hyundai Santa Fe bản xăng cao cấp hiện có giá chỉ 1,220 tỷ đồng, thấp hơn 55 triệu so với niêm yết là 1,275 tỷ đồng; bản dầu cao cấp giảm 55 triệu tiền mặt, kéo giá xe xuống còn 1,32 tỷ đồng.



So với thời điểm mới ra mắt, khách phải chi thêm hàng chục triệu đồng để mua thêm phụ kiện đi kèm mới được giao xe thì việc đây là một tin đáng vui mừng đối với ai mong muốn sở hữu những chiếc xe kể trên.



Lý giải nguyên nhân kích cầu khuyến mãi giảm giá của các đại lý, một số nhân viên bán hàng cho biết cận Tết Nguyên đán luôn là dịp mà nhiều người Việt thường rất “mạnh tay” mua sắm, đặc biệt là các tài sản có giá trị như ôtô; ngoài ra các hãng xe cũng phải đẩy mạnh doanh số bán hàng trước khi vào thời điểm sau Tết sức mua sẽ giảm sút…



“Đây là cơ hội để mua những chiếc xe mà khách hàng mong muốn với giá hời hơn so với thời điểm trước đó trong năm,” anh Duy, một chuyên viên kinh doanh ôtô tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay.



Cũng trong thời điểm này, loạt xe gầm cao và sedan phổ thông khác cũng đang được khuyến mãi lớn, nhất là các mẫu CUV, SUV.



Honda CR-V hiện đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho khách từ 01/01/2023 đến hết 20/01/2023. Hiện chiếc SUV 7 chỗ đang có giá dao động từ 998-1.138 triệu đồng tùy phiên bản. Với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí, khách hàng mua xe tiết kiệm được khoản tài chính từ 100-136,5 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực đại lý.



Không chỉ Honda, Mazda hiện đang giảm giá loạt xe gầm cao với CX-3 giảm khoảng 30 triệu đồng, CX-30 ưu đãi khoảng 60 triệu đồng, CX-5 ưu đãi khoảng 40 triệu đồng; Toyota với Corolla Cross giảm khoảng 20-30 triệu đồng cho bản G, V; mẫu SUV cỡ B bán chạy Kia Seltos cũng được kích cầu bằng chương trình giảm giá khoảng 10-15 triệu đồng…



Với các mẫu sedan, mẫu xe cỡ B của Honda là City cũng đang được các đại lý bán hàng giảm giá khoảng 30 triệu đồng cho toàn bộ phiên bản; Mitsubishi với Attrage cũng đang được giảm từ 17-30 triệu đồng tùy phiên bản; Kia với K3 hiện được giảm tiền mặt khoảng 25-30 triệu đồng; Mazda 2, Mazda 3 có mức ưu đãi khoảng 40-50 triệu đồng kèm một số quà tặng…



Theo Minh Hiếu (Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/nhieu-mau-oto-hot-duoc-khuyen-mai-giam-gia-truoc-tet-nguyen-dan/839981.vnp