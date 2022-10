Những mẫu ôtô đa dụng 7 chỗ đáng mua trong tầm giá dưới 700 triệu đồng

Suzuki Ertiga, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross... là những mẫu xe ôtô 7 chỗ đa dụng giá hợp lý với trang bị khá tiện nghi, phù hợp cho đa mục đích sử dụng của khách hàng.





Tại Việt Nam, nhóm xe ôtô MPV giá rẻ tầm giá dưới 700 triệu đồng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm bởi đây là phân khúc hợp với túi tiền các gia đình trẻ, sở hữu xe ôtô lần đầu.



Ngoài ra đây cũng là mẫu xe được nhiều người lựa chọn để kinh doanh vận tải, chạy dịch vụ bởi khoang ngồi rộng rãi, chở được nhiều người…



Suzuki Ertiga MT (499 triệu đồng)



Suzuki Ertiga là một trong những mẫu xe MPV có giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay với mức giá khởi điểm chỉ từ 499,9 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, hiện Ertiga đang được phân phối 3 phiên bản: Suzuki Ertiga MT, Suzuki Ertiga Limited, và Suzuki Ertiga Sport.



Ertiga là mẫu MPV cho giá rẻ nhất trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. (Ảnh nguồn: Carmudi)



Về ngoại hình, Ertiga có phần đầu và đuôi xe được tạo hình khá ấn tượng, hợp với xu hướng thiết kế của các mẫu xe hiện đại. Xe được trang bị không gian khá rộng rãi, đủ chỗ cho 7-8 người trong gia đình hay chạy dịch vụ. Xe vận hành tiết kiệm, các trang bị tính năng ổn trong tầm giá: Phanh ABS, camera lùi, cảm biến lùi… Điều hạn chế là xe chưa có cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc hay kiểm soát hành trình cũng như thiếu một số trang bị cần thiết như bệ để tay cho ghế lái, Cruise Control, cổng USB cho các hàng ghế sau…



Về mặt vận hành, xe được trang bị động cơ xăng KB15 1.5L, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Xe cũng khá tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ tiêu chỉ từ 6,2 lít xăng cho 100km đường hỗn hợp.



Mặc dù có giá rất rẻ tuy vậy doanh số của Ertiga lại vô cùng nghèo nàn. Trong tháng Tám vừa qua, xe chỉ tiêu thụ được vỏn vẹn 2 chiếc trên toàn thị trường, kém xa đàn anh là XL7 với 351 chiếc. Nguyên nhân của việc tiêu thụ ít như vậy được một số người tiêu dùng cho rằng bởi thương hiệu và mẫu mã xe không được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.



Mitsubishi Xpander MT (555 triệu đồng)



Có thể xem Mitsubishi Xpander là mẫu xe mở đầu cho trào lưu xe đa dụng cỡ nhỏ tại Việt Nam. Kể từ ra mắt thị trường đến nay, Xpander luôn đứng ở vị trí số 1 phân khúc MPV đa dụng 7 chỗ.



Mitsubishi 'hớp hồn' khách hàng Việt bởi ngoại thất khỏe khoắn, sang trọng. (Ảnh nguồn: Mitsubishi)



Về ngoại hình, Xpander nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ 2 khỏe khoắn, hiện đại với hai cụm đèn định vị ban ngày DRL nối liền với nhau bằng những thanh ngang to bản, bố trí phía trên trong khi đèn pha lại di chuyển xuống dưới, các đường gân dập nổi khỏe khoắn chạy dọc thân xe.



Xpander bản MT được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, còn phiên bản AT được lắp ráp trong nước. Xe sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.5L, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản.



Là phiên bản giá mềm nên những trang bị tính năng trên phiên bản số sàn khá đơn giản. Những khác biệt của bản MT còn thiếu so với phiên bản số tự động như đèn sương mù ngoại thất, lưới tản nhiệt, hệ thống giải trí, trang bị vô-lăng, camera lùi, khởi động nút bấm...



KIA Rondo (559 triệu đồng)



Mẫu xe của thương hiệu Kia gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, sau đó được lắp ráp trong nước vào năm 2014. Đến thời điểm hiện nay trên thị trường chỉ còn những phiên bản đời cũ từ 2020 trở xuống vì hãng không còn phát triển mẫu Rondo tại Việt Nam.



Kia Rondo là một trong những lựa chọn đáng lưu ý phân khúc xe 7 chỗ. (Ảnh nguồn: Kia)



Kia Rondo có giá niêm yết 599 triệu đồng trên phiên bản Rondo 2.0GMT và bản 2.0GAT Deluxe là 655 triệu đồng. Tổng thể ngoại thất, Kia Rondo được thiết kế hiện đại, đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình mũi hổ, cụm đèn chiếu sáng sử dụng đèn cos projector và đèn pha xenon kết hợp với dải đèn LED ban ngày.



Xe trang bị động cơ xăng Nu 2.0L, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT, cùng hộp số sàn 6 cấp/ tự động 6 cấp với hệ dẫn động cầu trước, có thể sản sinh công suất 158 mã lực và mô men xoắn cực đại 194 Nm.



Trang bị an toàn trên xe khá đầy đủ như: Phanh ABS, EBD, hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera minh lùi, cân bằng điện tử ESP, ổn định thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chìa khóa thông, 6 túi khí…



Suzuki XL7 (589 triệu đồng)



Ra mắt từ đầu năm 2020, đến nay Suzuki XL7 vẫn luôn là mẫu ôtô bán chạy nhất của hãng tại thị trường Việt Nam.





Hình ảnh ngoại thất mẫu xe Suzuki XL7. (Ảnh nguồn: Suzuki)



Mẫu xe Suzuki XL7 thế hệ thứ 3 sở hữu ngoại hình hiện đại, cụm đèn pha phía trước công nghệ LED tích hợp đèn định vị ban ngày, lưới tản nhiệt hình thang với thanh ngang to bản tích hợp logo Suzuki đặt giữa. Đặc biệt, bên trên thân xe được trang bị giá nóc chứa hành lý mang lại tiện ích cho người dùng.



Suzuki XL7 có không gian nội thất khá rộng rãi, hệ thống ghế ngồi bọc nỉ/da, chỉnh cơ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto, một số tiện nghi được trang bị trên xe như hệ thống điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, cốp mở điện kèm tính năng đá chân.



Dưới nắp capo là khối động cơ 1,5 lít cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm đi kèm là hộp số tự động 4 cấp. Trang bị an toàn trên xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến đỗ xe, camera lùi và khoang hành khách có các điểm kết nối ghế an toàn cho trẻ em.



Toyota Veloz Cross (658 triệu đồng)



Toyota Veloz Cross là mẫu xe 7 chỗ đang "làm mưa làm gió" trên thị trường Việt Nam trong khoảng nửa đầu năm 2022. Với kiểu dáng bắt mắt, nhiều tiện ích hiện đại và giá bán dưới 700 triệu đồng, Veloz Cross trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe MPV phổ thông như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7.



Toyota Veloz Cross hiện đang khan hàng trên thị trường kể từ thời điểm mới về. (Ảnh nguồn: TMV)



Tuy là một chiếc MPV với thiết kế thiên về chở người nhưng Veloz Cross rất được chăm chút về ngoại hình theo phong cách crossover đô thị với lưới tản nhiệt hình thang lớn, đèn full LED được thiết kế sắc nét, hốc đèn sương mù cũng được tạo hình nổi khối và góc cạnh tạo cảm giác khỏe khoắn, sang trọng.



Về mặt tiện ích, Toyota Veloz Cross phiên bản tiêu chuẩn CVT có nhiều điểm đáng chú ý: Ở phía bên ngoài, xe sở hữu hệ thống đèn pha tự động bật/tắt, đèn chào mừng, gương chiếu hậu chỉnh điện/báo rẽ/gập điện tự động và có sẵn ăng ten vây cá. Ngoài ra xe cũng có một số tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm 8 inch, nút bấm Start/Stop, điều hòa tự động 1 vùng, sạc không dây, dàn âm thanh 6 loa…



Về mặt vận hành, Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ xăng DOHC, dual VVT-i, có dung tích 1.5 lít, sản sinh ra công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng hộp số tự động vô cấp CVT, dẫn động cầu trước, có thể thoải mái đi trong đô thị và những quãng đường không quá dài.



Theo Minh Hiếu (Vietnam+)