Trí tuệ nhân tạo Việt ứng dụng vào ô tô

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ô tô. Một số ứng dụng công nghệ AI do chính người Việt phát triển cũng đã “tiến” vào lĩnh vực này như hệ thống giám sát người lái, tính năng quan sát toàn cảnh 360 độ nâng cao hay chương trình Kiki.





Nhiều ứng dụng AI được phát triển



Vừa qua, Công ty Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã công bố 2 sản phẩm ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ lái xe, là Hệ thống giám sát người lái (Driver Monitoring System - DMS) và Tính năng quan sát toàn cảnh 360 độ nâng cao (Advanced Surround View Monitoring - ASVM). DMS được phát triển với các giải pháp thông minh trong khoang xe, sử dụng các camera chất lượng cao và công nghệ AI để phân tích hành vi của tài xế, qua đó giảm thiểu rủi ro do các hành vi thiếu tập trung gây ra… “Chúng tôi cũng có thể mở rộng DMS sang giám sát trong cabin với các tính năng như nhận dạng khuôn mặt để phát hiện sự hiện diện của trẻ em, thú cưng, theo dõi sức khỏe và phát hiện người lái sử dụng rượu bia, nhận dạng hành vi và cảm xúc, điều chỉnh gương tự động dựa trên tư thế của mắt”, TS Bùi Hải Hưng, Tổng Giám đốc VinAI, cho biết.



Nhiều người yêu thích công nghệ tham dự ngày hội công nghệ ô tô do FPT Software tổ chức mới đây. Ảnh: Trần Lưu



Còn với ASVM, đây là hệ thống cung cấp cái nhìn toàn cảnh 360 độ, bao gồm: tầm nhìn từ trên xuống, từ phía sau, bên cạnh bánh xe và chế độ xem 3D để hỗ trợ người lái khi di chuyển qua những con phố đông đúc, trên những con đường hẹp hoặc trong bãi đậu xe. Điểm nổi bật của ASVM là chế độ xem 360 độ/3D với độ phân giải cao, được tái tạo bằng cách kết hợp hình ảnh từ 4 camera fisheye (camera góc rộng) gắn xung quanh xe, sử dụng thuật toán ghép hình tiên tiến...



Trong khi đó, theo công bố của Công ty cổ phần VNG, cuối tháng 8-2022, 100.000 ô tô ở Việt Nam cài đặt Kiki - trợ lý AI của Zalo trong 1 năm. Con số 100.000 ô tô cài đặt Kiki cũng chỉ ra rằng một bộ phận không nhỏ người lái xe ở Việt Nam đang có nhu cầu sử dụng tiện ích giải trí và thực hiện tác vụ hữu dụng thông qua câu lệnh giọng nói như tìm đường, nghe nhạc, đọc tin tức…



Cùng tham gia vào lĩnh vực ô tô, FPT Software đã và đang tăng tốc xây dựng năng lực tư vấn, giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số trọn gói dựa trên các công nghệ tiên tiến cốt lõi như AI, dữ liệu (big data), điện toán đám mây (cloud), siêu tự động hóa (hyper-automation), công nghệ chuỗi (blockchain)… cho nhiều hãng ô tô trên thế giới. Riêng nền tảng học lái xe đã và đang được ứng dụng tại nhiều trung tâm dạy lái xe tại Việt Nam - FTapLai, cũng là ứng dụng công nghệ AI, mượt mà và thông minh hơn hẳn.



Ứng dụng thực tế



Việc giao tiếp bằng giọng nói mang đến trải nghiệm rảnh tay giúp Kiki phát huy lợi thế lớn trên ô tô. Người cầm lái được trải nghiệm cảm giác an toàn khi lái xe, đặc biệt là trên các dòng xe cao cấp như Maserati vốn đòi hỏi cao về chuẩn an toàn. Tháng 12-2020, Công ty cổ phần VNG công bố trợ lý ảo Tiếng Việt Kiki, sử dụng được trên ôtô và loa thông minh. Kiki ra đời trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng thể hiện khát vọng và trình độ của các kỹ sư Việt Nam trước những nền tảng trợ lý ảo như Alexa của Amazon, Siri của Apple hay Google Assistant của Google…



Theo ông Trần Đăng Hòa, Phó Tổng giám đốc FPT Software, công nghệ ngày càng chiếm vị trí đặc biệt lớn trong ngành ô tô, đóng vai trò tiên quyết trong việc phát triển ô tô mới, cũng như đồng hành cùng các xu hướng phát triển của ngành này. FPT Software liên tục nghiên cứu và phát triển giải pháp mới, đặc biệt là ứng dụng AI trên ô tô để không chỉ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, mà còn giúp các kỹ sư có trải nghiệm thách thức tốt nhất trong công việc. Trong khi đó, theo TS Bùi Hải Hưng, VinAI theo đuổi tầm nhìn dài hạn về việc chuyển đổi từ phòng thí nghiệm nghiên cứu thành công ty tiên phong về AI trên toàn cầu. Có 2 hướng chính mà VinAI đang tập trung, đó là Smart Mobility và Smart Edge. Mục tiêu của VinAI là tạo ra các tính năng hỗ trợ trong xe để tăng độ an toàn khi lái xe như chế độ xem 360 độ Jelly view, tăng cường chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, tự động hiệu chỉnh ảnh, chiếu sáng nội thất thông minh, phát hiện đối tượng, hướng dẫn đỗ xe và hỗ trợ lái xe trên đường hẹp.



“Trên thực tế, mỗi năm có khoảng 1,3 triệu người chết vì tai nạn ôtô (theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới) do nhiều nguyên nhân như có những điểm mù quanh xe mà người lái không thể quan sát, người lái xe bị mất tập trung hoặc buồn ngủ dẫn tới không đủ nhận thức về môi trường xung quanh. Đó là những vấn đề thúc đẩy VinAI phát triển hệ thống Smart Mobility. Mục tiêu chính của chúng tôi là loại bỏ tất cả điểm mù xung quanh ô tô”, TS Bùi Hải Hưng cho biết thêm.

Theo BÁ TÂN - TRẦN BÌNH (SGGPO)