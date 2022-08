Xe bán chạy tháng 7: Xpander đầu bảng, Fadil mất hút

Mitsubishi Xpander có cú nhảy ngoạn mục chiếm lấy ngôi vương, Hyundai Accent vượt mặt Toyota Vios trong khi VinFast Fadil mất hút khỏi top xe bán chạy là những điểm nhấn của thị trường ôtô Việt trong tháng 7 vừa qua.





Mitsubishi Xpander khẳng định vị trí dẫn đầu phân khúc MPV



Sau một tháng ảm đạm do khách hàng trông đợi Xpander phiên bản nâng cấp, mẫu xe nhà Mitsubishi đã nhanh chóng giành lại vị trí đầu bảng doanh số phân khúc MPV từ bộ đôi Toyota Veloz và Avanza.





Doanh số Xpander đạt 10.855 chiếc trong tổng số 22.361 xe Mitsubishi được bán ra thị trường, chiếm 48,1%. Ảnh: Mitsubishi



Cụ thể, với 2.771 chiếc bán ra, doanh số của Xpander tăng gấp 4,7 lần so với 584 chiếc của tháng trước đó. Đồng thời, mẫu xe của Mitsubishi dẫn đầu tuyệt đối phân khúc của mình với tổng cộng 10.855 chiếc bán ra trong 7 tháng đầu năm.



Điều này giúp Xpander duy trì được khoảng cách an toàn so với những đối thủ trong phân khúc MPV dưới một tỷ đồng như Toyota Veloz (5.574 chiếc), Suzuki XL7 (4.247 chiếc), Toyota Innova (1.454 chiếc)...



Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp 2022 mới được ra mắt vào ngày 13.6 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Giá bán của Xpander 2022 dao động từ 555-688 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 103 mã lực.



Hyundai Accent vượt mặt Toyota Vios



Với doanh số tháng 7 đạt 1.423 xe, tăng 337 xe so với tháng 6, Hyundai Accent xếp thứ 2 toàn thị trường, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu trong nhóm sedan hạng B, khi 2 đối thủ trực tiếp là Toyota Vios và Honda City vẫn chưa tìm lại được phong độ.





Phong độ ổn định giúp Accent thu hẹp khoảng cách với Vios. Ảnh: TC Motor



Khép lại nửa đầu năm 2022, tổng lượng tiệu thụ Toyota Vios đạt 11.938 xe, trong khi Hyundai Accent đạt 10.240 xe.



Hyundai Accent được trang bị động cơ 1.4L, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, giá bán 425-540 triệu đồng.



Fadil tụt phong độ, mất hút khỏi bảng xếp hạng



Sau thông tin dừng phân phối xe xăng, doanh số các mẫu xe xăng của VinFast đã có nhiều sự thay đổi. Cụ thể với dòng xe Vinfast Lux A2.0, trong tháng vừa qua, cũng là tháng đầu tiên số lượng xe giao đến tay khách hàng tăng đột biến với 1.085 xe.



Xe bán chạy nhất của VinFast nay đã không còn gọi tên Fadil. Ảnh: LĐO



Với mức tăng 726 chiếc so với tháng trước, tương đương 202,2%. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, số lượng xe Lux A2.0 giao đến tay khách hàng đạt 2.834 chiếc.



Mức tăng trưởng doanh số hơn 200% của Lux A2.0 trong tháng vừa rồi phần lớn đến từ chính sách ưu đãi cho phép cộng dồn 3 voucher 200 triệu đồng. Sau khi áp dụng khuyến mại, giá Lux A2.0 bản Tiêu chuẩn chưa đến 500 triệu đồng, bản Cao cấp có giá chưa đến 700 triệu đồng.



Trong khi đó, "xe bán chạy" VinFast Fadil chỉ bán được 766 xe. Từ tháng 7.2022, hãng xe hơi Việt ngừng nhận đơn đặt hàng các dòng xe xăng gồm Fadil, Lux SA2.0 và Lux A2.0. Hãng xe Việt cho biết, hãng vẫn duy trì sản xuất 3 dòng xe này đến hết tháng 8.2022 để giải quyết hết các đơn hàng tồn đọng trước khi dồn lực cho việc sản xuất xe điện.

