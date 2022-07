Việt Nam "mất" hơn 16.000 xe nhập Thái, Indonesia vì khủng hoảng thiếu chip, linh kiện

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, hết tháng 6 lượng xe nhập về Việt Nam suy giảm rất mạnh trên 17.300 chiếc so với cùng kỳ năm trước, nhiều thị trường xe nhập như Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc lượng xe nhập giảm cả nghìn chiếc.





Xe nhập Thái Lan, Indonesia suy giảm hơn 2.600 chiếc/tháng



Trong 6 tháng, lượng xe nhập về Việt Nam đạt hơn 63.700 chiếc, kim ngạch hơn 1,4 tỷ USD, trung bình hơn 10.000 chiếc/tháng, trong đó xe từ Thái Lan là hơn 27.400 chiếc, xe Indonesia là hơn 20.200 chiếc, xe Trung Quốc là hơn 10.800 chiếc.



So với cùng kỳ năm 2021, lượng xe nhập về giảm 17.300 chiếc, kim ngạch giảm 260 triệu USD; trong đó xe nhập từ Thái Lan giảm rất mạnh từ 40.400 chiếc (6 tháng 2021) xuống còn 27.400 chiếc (giảm 13.000 chiếc, tương đương giảm 32% so với năm trước); xe nhập từ Indonesia giảm 3.000 chiếc, xe nhập từ Trung Quốc giảm 600 chiếc, xe nhập từ Hàn Quốc cũng giảm khoảng 670 chiếc…



Xe nhập từ Thái Lan, Indonesia suy giảm mạnh ở Việt Nam do khủng hoảng thiếu chip, linh kiện, chất bán dẫn.



Riêng lượng xe nhập từ Thái Lan và Indonesia trong 6 tháng qua đã giảm 16.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước, điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thị trường xe tại Việt Nam.



Hiện nay, xe nhập từ Thái Lan chủ yếu là Toyota, Honda, Ford, Mitsubishi và Isuzu… Lượng xe nhập từ hai nước này về Việt Nam chiếm khoảng 30% tiêu thụ xe tại Việt Nam. Các mẫu xe nhập từ Thái Lan, Indonesia đều được hưởng thuế ưu đãi nhập khẩu 0%, nên có khả năng cạnh tranh so với xe trong nước.



Hiện một số mẫu xe nhập "hot" từ Thái Lan, Indonesia trên thị trường Việt Nam như Honda CRV, Ford Everest, Toyota Cross hay Mitsubishi Xpander…



Về nhập khẩu linh kiện, hết 6 tháng các doanh nghiệp ô tô Việt Nam nhập hơn 2,77 tỷ USD linh phụ kiện các loại, chỉ tăng nhẹ 170 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng nhẹ kim ngạch nhập khẩu này không phải do gia tăng doanh số sản xuất xe mà do giá linh phụ kiện, chip của ô tô hiện tăng giá so với trước đây.



Về quy mô, theo báo cáo của VAMA, tính hết 6 tháng, đa số doanh nghiệp ô tô của Việt Nam tăng sản lượng lắp ráp, có doanh số cao, trong đó Toyota đạt doanh số 43.000 chiếc, tăng trên 13.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước; Kia và Mazda của Trường Hải đạt tổng sản lượng 55.000 chiếc, tăng hơn 20.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước; VinFast đạt gần 14.700 chiếc giảm nhẹ 1.200 chiếc so với cùng kỳ 2021; Thành Công bán được hơn 36.397 chiếc, tăng khoảng 2.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.



Các doanh nghiệp ô tô trong nước về cơ bản đều khó khăn về linh kiện và nhập khẩu thiết bị, trong đó chủ yếu là chất bán dẫn, chip khiến lượng xe sản xuất và bán ra không đạt được như trong điều kiện bình thường của các năm trước.



Hiện, trên thị trường dù các hãng đẩy mạnh sản xuất, cung ứng song rất nhiều mẫu xe hiện nay không đủ đáp ứng đơn hàng, khách hàng hiện phải đợi xe trong nhiều tháng trời, gây bức xúc.



Theo một doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xe hơi, xe nhập và xe lắp ráp trong nước đều xảy ra hiện tượng thiếu xe, đặc biệt ở các mẫu xe có doanh số tốt. Để khắc phục tình trạng này, các hãng xe nhập khẩu tăng cường nhập xe, ngoài ra nhiều mẫu tăng giá bán để giảm đơn hàng, gây khan hiếm cục bộ.



Theo Bộ Công Thương, tình hình thiếu hụt chip chắc chắn sẽ được cải thiện nhưng có thể mất nhiều thời gian, sự thiếu hụt chip có thể kéo dài đến nửa cuối năm 2022 và khó có thể dự đoán trước được các biến thể mới và xung đột giữa Nga và Ucraine. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng có thể tình trạng thiếu chip có thể kết thúc hoàn toàn vào năm 2024.



https://danviet.vn/viet-nam-mat-hon-16000-xe-nhap-thai-indonesia-vi-khung-hoang-thieu-chip-linh-kien-20220716220635385.htm

Theo An Linh (Dân Việt)