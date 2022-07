Người đàn ông Quảng Nam may mắn bốc trúng biển ngũ quý 666.66

(GLO)- Theo thông tin Công an xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), một người đàn ông tên P. (trú thôn Mỹ An, xã Đại Quang) đã may mắn bấm được biển số xe siêu đẹp 92E1-666.66.





Ông P. được cư dân mạng khen là "bàn tay vàng trong làng bấm biển số" vì biển số xe ngũ quý này có thể mang đến nhiều tài lộc, phú quý cũng như may mắn cho gia chủ.

Ông P. nhận biển ngũ quý 666.66 từ tay công an để tặng con gái ở Quảng Nam. Ảnh: CA



Được biết, người đàn ông này mới mua một chiếc xe máy hiệu SH để tặng con gái của mình. Hôm qua 14-7, ông P. đã bấm biển số thay con gái mình trong ngày Công an xã Đại Quang triển khai làm thủ tục giấy tờ xe môtô và triển khai bấm biển số.



Sau khi người này bấm được biển siêu đẹp như vậy đã nhận được lời ngỏ mua lại xe với giá cao gấp nhiều lần.



Trước đó, ông Phạm Hoàng Long-một chủ tịch xã ở Bến Tre cũng bấm được biển số siêu đẹp 'ngũ quý' 71C1-666.66 cho xe máy hiệu Honda Future, màu trắng ngọc trai khi đến làm thủ tục để được cấp giấy tờ, biển số.



“Sau khi tôi được biển số đẹp, nhiều người có liên hệ để mua lại, người ra giá cao nhất hiện là 150 triệu đồng nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ để chiếc xe may mắn này để sử dụng”-ông Long nói.



Sau khi hình ảnh Công an xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) giao biển số cho ông Long được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã gọi ông là “người đàn ông may mắn nhất tỉnh Bến Tre trong ngày 21-5”.



GIA BẢO (tổng hợp)