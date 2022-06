Xuống tiền mua ôtô điện, thủ tục đăng kiểm thế nào?

Ôtô điện cũng có thời gian và quy trình đăng kiểm như xe dùng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, việc đăng kiểm ôtô điện sẽ có một số điểm khác.





Giấy tờ đăng kiểm ôtô điện



Tương tự các loại xe dùng động cơ đốt trong, ôtô điện cũng được kiểm định tại đơn vị đăng kiểm và ngoài đăng kiểm. Cụ thể:



- Kiểm định tại đơn vị đăng kiểm thì hồ sơ sẽ bao gồm:



+ Giấy tờ về đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp đăng ký.



+ Bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý) đối với trường hợp kiểm định lần đầu.



+ Bản chính giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo.



+ Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe cơ giới thuộc diện phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera.



+ Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào phiếu theo dõi theo mẫu.



- Kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm: Tổ chức, cá nhân cần có văn bản đề nghị (trong đó nêu rõ lý do và địa điểm kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm), kèm danh sách xe cơ giới để đề nghị kiểm định đến đơn vị đăng kiểm.



Kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm khi các xe hoạt động tại vùng đảo/khu vực đảm bảo về an toàn, an ninh, quốc phòng/ xe tham gia chống thiên tai, dịch bệnh không đưa xe đến đơn vị đăng kiểm được. Thủ tục giấy tờ tương tự như với kiểm định tại đơn vị.





Tương tự ôtô động cơ đốt trong, ôtô điện cũng có thời gian và quy trình đăng kiểm. Ảnh: Vinfast



Quy trình đăng kiểm xe ôtô điện



- Nộp hồ sơ, giấy tờ và thông tin cần thiết tại đơn vị đăng kiểm lập và gửi phiếu đề nghị cung cấp ấn định kiểm định đến Cục đăng kiểm Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 30 vào tháng cuối của mỗi quý. Với trường hợp bổ sung ấn chỉ kiểm định, chủ xe cần bổ sung giấy tờ sau 15 ngày, kể từ ngày nhận phiếu đề nghị.



- Đơn vị kiểm định nhận thông tin và kiểm định hồ sơ.



- Đơn vị kiểm định kiểm tra và đánh giá xe: Căn cứ theo phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 16/2021 về nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng, xe ôtô điện được đánh giá tiêu chuẩn chất lượng với các công đoạn trên dây chuyền kiểm định bao gồm: Lập hồ sơ phương tiện và kiểm tra nhận dạng, tổng quát; kiểm tra phần trên của phương tiện; kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang; kiểm tra môi trường; kiểm tra phần dưới.



- Dán tem đăng kiểm: Tem màu xanh dương (ở trên) và màu xanh lá cây (ở dưới) là dành cho xe không kinh doanh vận tải, tem có màu vàng (trên) và xanh lá cây (dưới) là dành cho xe kinh doanh vận tải.



Điểm khác biệt khi đăng kiểm xe ôtô điện



Khác với phương tiện sử dụng xăng, dầu có quy trình đốt cháy nhiên liệu tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường, ôtô điện sử dụng năng lượng điện nên sẽ được bỏ qua công đoạn 4 - kiểm tra hệ thống khí thải, bảo vệ môi trường.



Riêng đối với ôtô điện, đơn vị kiểm định sẽ tiến hành kiểm tra thêm các bộ phận như: Hệ thống lưu trữ pin; hệ thống quản lý RESS (nếu được trang bị) ví dụ: thông tin phạm vi, chỉ báo trạng thái sạc, kiểm soát nhiệt độ pin; bộ chuyển đổi điện tử, động cơ và điều khiển thay đổi, dây điện và đầu nối; động cơ kéo; hệ thống sạc bên ngoài nếu được trang bị yêu cầu; bộ phận kết nối đầu sạc trên xe.





https://laodong.vn/xe/xuong-tien-mua-oto-dien-thu-tuc-dang-kiem-the-nao-1059287.ldo



Theo Phương Duy (T/H, LĐO)