Hãng xe điện Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý I/2022

Tesla Inc đã giao 310.048 chiếc xe điện trong quý I/2022, tăng nhẹ so với quý trước đó và tăng 68% so cùng kỳ năm 2021.

Logo của hãng xe điện Tesla. Ảnh: Reuters

Ngày 2/4, hãng xe điện Tesla đã báo cáo doanh số bán hàng kỷ lục trong quý đầu tiên của năm nay, tuy nhiên sản lượng xe lại giảm so với quý IV/2021 do chuỗi cung ứng bị gián đoạn và một nhà máy của hãng tại Trung Quốc phải tạm dừng hoạt động.

Cụ thể, trong 3 tháng vừa qua, Tesla đã giao tổng cộng 310.048 chiếc xe ô-tô điện, tăng nhẹ so với quý trước và tăng 68% so cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số lượng xe xuất xưởng đạt 305.407 chiếc, giảm so với con số 305.840 hồi quý 4/2021.

Chia sẻ trên Twitter, Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk cho biết: “Đây là một quý đặc biệt khó khăn do gián đoạn chuỗi cung ứng và chính sách ‘zero Covid’ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội ngũ Tesla và các nhà cung cấp chủ chốt đã giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn này”.

Hãng xe điện của Mỹ đã vượt ‘bão Covid-19’ và sự gián đoạn chuỗi cung ứng tốt hơn các đối thủ, trong đó nhà máy sản xuất mới của Tesla ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) là một nhân tố thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc đã buộc Tesla phải tạm ngừng sản xuất tại cơ sở này trong một vài ngày tháng 3 và tháng 4 khi Thượng Hải áp lệnh phong tỏa để tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng loạt.

Tesla cho biết trong quý 1/2022, hãng đã phân phối tổng cộng 295.324 xe sedan Model 3 và SUV Model Y, kèm theo đó là 14.724 xe sedan hạng sang Model S và SUV cao cấp Model X.

Theo các nhà phân tích, giá khí đốt tăng vọt do cuộc khủng hoảng ở Ukraine dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu xe ô-tô điện, tuy nhiên việc thiếu hàng tồn kho và giá xe cao hơn sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Trong tháng 3, Tesla đã tăng giá bán xe điện của hãng tại thị trường Trung Quốc và Mỹ sau khi CEO Elon Musk cho biết hãng xe điện của Mỹ đang phải đối mặt với áp lực lạm phát đáng kể về nguyên liệu thô và dịch vụ hậu cần trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.