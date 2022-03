Toyota Camry thắng giải 'Xe của năm 2022' tại Việt Nam

Vượt qua 14 đối thủ cạnh tranh ở vòng chung kết, Toyota Camry thế hệ mới giành giải ‘Xe của năm 2022’ do hai diễn đàn ô tô lớn nhất Việt Nam tổ chức bình chọn.





Tương tự năm ngoái, chương trình bình chọn giải thưởng “Xe của năm 2022” do hai diễn đàn Otosaigon và Otofun phối hợp tổ chức cũng chia thành hai giai đoạn và kéo dài gần 1 tháng.





Toyota Camry với 17.208 bình chọn đã giành giải Xe của năm 2022



Tuy nhiên, điểm mới của chương trình bình chọn năm nay là 125 mẫu ô tô cạnh tranh giải thưởng năm nay được ban tổ chức chia thành 15 phân khúc, gồm: cỡ A, cỡ B, CUV cỡ A-B, cỡ C, CUV cỡ C, cỡ D, CUV-SUV cỡ D, MPV, Bán tải, sedan hạng sang cỡ nhỏ, SUV hạng sang cỡ nhỏ, sedan hạng sang cỡ trung, SUV hạng sang cỡ trung, sedan hạng sang cỡ lớn và SUV hạng sang cỡ lớn.



Bên cạnh đó, ngoài giải thưởng “Xe của năm 2022” chương trình bình chọn năm nay còn có thêm 2 hạng mục giải thưởng gồm “Xe xanh của năm 2022” và “Xe ấn tượng của năm 2022”. Đặc biệt, hội đồng giảm khảo bình chọn giai đoạn 2 gồm 33 thành viên, không chỉ bao gồm đại diện các cơ quan quản lý trực tiếp ngành ô tô, đại diện các kênh truyền thông về xe hơi, đại diện Otosaigon, Otofun… mà còn đại diện các đơn vị kinh doanh xe hơi, đại diện đơn vị sửa chữa bảo dưỡng xe hơi.



Giải thưởng Xe ấn tượng của năm 2022 thuộc về Hyundai Santa Fe



Sau gần 1 tháng tổ chức với hai giai đoạn bình chọn, giải thưởng “Xe của năm 2021” cùng 15 mẫu xe được yêu thích nhất tương ứng 15 phân khúc do hai diễn đàn ô tô lớn nhất Việt Nam tổ chức bình chọn vừa tìm thấy chủ.



Theo đó, Toyota Camry với 17.208 bình chọn đã vượt qua Kia Carnival (14.061 bình chọn) và (12.521 bình chọn) để giành giải Xe của năm 2022. Toyota Camry thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 12 năm ngoái với theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu sedan hạng D này có tới 4 phiên bản gồm 3 bản máy xăng và 1 bản Hybrid cùng giá bán khởi điểm từ 1,05 tỉ và cao nhất lên tới 1,441 tỉ đồng. Toyota Camry cũng đang là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam. Sau 2 tháng đầu năm 2022, doanh số bán mẫu xe này đạt tổng cộng 834 xe.



Giải Xe xanh của năm 2022 thuộc về mẫu ô tô điện VinFast VF e34



Giải thưởng Xe ấn tượng của năm 2022 thuộc về Hyundai Santa Fe, trong khi đó giải Xe xanh của năm 2022 thuộc về mẫu ô tô điện VinFast VF e34. Mẫu xe này cũng dẫn đầu phân khúc CUV cỡ C với 12.314 lượt bình chọn.



Ngoài 3 hạng mục giải thưởng kể trên, chương trình bình chọn do hai diễn đàn ô tô lớn nhất Việt Nam tổ chức cũng đã công bố kết quả 15 mẫu xe được yêu thích nhất 15 phân hạng.



Trong đó, VinFast Fadil được yêu thích nhất ở phân khúc xe cỡ A. Honda City vượt Toyota Vios để trở thành mẫu xe được yêu thích nhất phân khúc cỡ B. Mẫu xe hạng C được yêu thích nhất thuộc về Honda Civic. Các phân khúc còn lại có kết quả như sau:





Theo Trần Hoàng (TNO)