Cách chỉnh âm thanh trên xe ôtô không phải ai cũng biết

Cách chỉnh âm thanh trên xe ôtô để được dải âm chuẩn, sắc nét và chất lượng tốt phụ thuộc vào hệ thống âm thanh được trang bị. Ngoài ra, người dùng cần kiểm tra và hiệu chỉnh ba dải âm cơ bản (bass, mid, treble) cũng như xác định được dòng nhạc yêu thích.





Tìm hiểu hệ thống âm thanh trên ôtô



Các bộ phận trong hệ thống âm thanh ôtô



Những năm gần đây, các hãng sản xuất ôtô bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến chất lượng âm thanh trên xe. Vì vậy, những bộ phận của hệ thống âm thanh ôtô luôn được đầu tư và kiểm định tiêu chuẩn kỹ càng, đặc biệt là ba bộ phận chính: Đầu phát, amplifier và loa.



Đầu phát (head unit) là bộ phận quan trọng, chịu trách nhiệm kiểm soát âm lượng, khả năng chuyển đổi giữa các nguồn đang phát, hỗ trợ kết nối Ipod hay USB.



Amplifier là hệ thống khuếch đại âm thanh từ các nguồn phát như radio, CD,... mà không làm ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử khác. Âm thanh khuếch đại được phát ra loa hoặc tai nghe với tần số từ 10 - 20 Hz.



Cách chỉnh âm thanh trên xe hơi dựa vào ba dải âm bass, treble và mid.



Hệ thống loa là bộ phận nhận tín hiệu từ amplifier, sau đó chuyển đổi thành năng lượng cơ học để làm màng loa dao động, tạo ra âm thanh phát ra ngoài.



Xe ôtô được đánh giá có hệ thống loa chất lượng là khi các dải âm hoạt động ở mức tần số to, rõ ràng. Dải âm thanh chính gồm có ba âm: Âm bass (dải âm thấp), âm Mid (dải âm trung) và âm Treble (dải âm cao).



Công dụng của hệ thống âm thanh trên ôtô



Hệ thống âm thanh trên ôtô giúp người ngồi trên xe thư giãn, thoải mái và giảm căng thẳng trên mỗi chuyến đi. Bộ phận này còn được xem như một phần của hệ thống kiểm soát tiếng ồn có cơ chế hoạt động theo hình thức sử dụng micro thu thanh ở khoang động cơ, ống xả,...



Sau đó, âm thanh được xử lý trước khi truyền đến loa để người dùng điều chỉnh độ to nhỏ của tiếng ồn trong và ngoài xe.



Một trong những công dụng quan trọng khi chỉnh âm thanh trên xe ôtô đó chính là tối ưu vật liệu giảm thanh, lược bỏ trục cân bằng nặng giúp kiểm soát tiếng ồn và tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu.



Những lưu ý trước khi chỉnh âm thanh trên ôtô



Hệ thống loa trên từng dòng xe sẽ có các dải âm khác nhau. Vì thế trước khi thực hiện cách chỉnh âm thanh trên xe hơi, người dùng cần nắm dòng xe, dải âm thanh trên xe, các đặc điểm của một số dòng nhạc tiêu biểu như:



Nhạc chậm (trữ tình, nhạc vàng): Đòi hỏi dải âm trầm, bass sâu, mềm, không quá lớn, giọng ca sĩ nổi bật.



Nhạc nhanh: Cần có dải loa bass căng, khỏe.



Nhạc không lời: Tiếng nhạc cụ sắc nét, thường ở dải tần âm nằm ở ngưỡng trung và cao.



Các bước chỉnh âm thanh trên xe hơi



Cách chỉnh âm thanh trên xe hơi gồm có bốn bước như sau:



Bước 1: Bật âm thanh trên xe và kiểm tra băng tần



Trước hết, người dùng cần bật hệ thống âm thanh trên xe, sau đó tìm bộ chỉnh âm hoặc điều khiển âm sắc cho âm thanh nổi và loa. Tùy thuộc vào thiết bị âm thanh của xe sẽ có bộ cân bằng như: 3 băng tần, 5 băng tần, 10 băng tần,... Theo đó, bộ cân bằng càng có nhiều dải thì người dùng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với âm thanh đầu ra.



Bước 2: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng



Mỗi băng tần cho phép người dùng điều chỉnh tăng giảm âm lượng để có được âm thanh yêu thích phát ra từ loa của xe. Để đạt chất lượng âm thanh thích hợp thì người dùng nên so sánh âm thanh trước và sau khi điều chỉnh.



Bước 3: Kiểm tra chất lượng âm thanh



Người dùng có thể kiểm tra chất lượng âm thanh bằng cách thử nghiệm một bản nhạc xung quanh vị trí loa để có được âm thanh như mong muốn.



Bước 4: Điều chỉnh âm thanh theo sở thích



Cuối cùng, người dùng hiệu chỉnh âm thanh theo sở thích của mình. Theo đó, người dùng có thể thêm loa trước và sau cùng với bộ khuếch đại chất lượng để giúp tăng âm lượng tổng thể.



