Sắp được giảm 50% phí trước bạ, nhiều ôtô "hot" giảm giá vùn vụt

Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ ngành, địa phương góp ý cho dự thảo nghị định về giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước, áp dụng từ ngày 15.11 đến hết ngày 15.5.2022.



Trường hợp Chính phủ ký ban hành nghị định sau ngày 15.11, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thời gian thực hiện và hiệu lực từ ngày 1.12 đến hết tháng 5 năm sau.



Mục đích là để kích thích tiêu dùng trong nước, góp phần tháo gỡ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.



Theo tìm hiểu, mức thu lệ phí trước bạ là tỉ lệ phần trăm được xác định tùy theo từng loại xe và từng địa phương khi đăng ký.



Theo đó, mức lệ phí trước bạ đối với ôtô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%. Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. TPHCM và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Xe bán tải có mức lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô con.



Việc giảm phí trước bạ không giúp giảm giá xe, nhưng sẽ giảm các chi phí để xe lăn bánh. Hiện lệ phí trước bạ dao động theo khung 10-15% tuỳ địa phương.



Ví dụ, một khách hàng tại Hà Nội mua chiếc Mercedes S450L lắp ráp trong nước, giá 4,249 tỉ đồng, phí trước bạ phải nộp hiện nay là 12%x4,249 tỉ đồng = 510 triệu đồng. Khi phí trước bạ giảm 50%, khách hàng tiết kiệm 255 triệu đồng.



Hay như đối với xe Toyota Fortuner hiện có 6 phiên bản đang bán tại thị trường Việt Nam (2 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và 4 phiên bản lắp ráp trong nước) có giá bán từ 953 triệu đến 1,274 tỉ đồng (một số đại lý đã ưu đãi giảm giá 80 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả 6 phiên bản).





Nếu khách hàng ở Hà Nội mua mẫu Toyota Fortuner bản cao nhất giá 1,354 tỉ đồng, phí trước bạ phải chi là 12%x1,354 tỉ = 162,5 triệu đồng. Khi giảm 50% phí trước bạ, khoản phí giảm một nửa, tức chỉ còn 81,2 triệu đồng.



Cách tính giá lăn bánh (ở Hà Nội) của chiếc xe này như sau: Toyota Fortuner phiên bản 2.8 AT có giá niêm yết là 1,354 tỉ đồng (giá ưu đãi là 1,274 tỉ đồng). Lệ phí trước bạ (6% của giá niêm yết) là 81 triệu đồng.



Bên cạnh đó, khách hàng phải trả thêm phí đăng ký biển số 20 triệu đồng; 340 nghìn đồng phí đăng kiểm; 1,56 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm; thêm 437 nghìn đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm. Như vậy, giá lăn bánh của xe Toyota 2.8 AT có giá 1,377 tỉ đồng.



Tương tự, đối với chiếc xe này nhưng với phiên bản 2.4 MT (lệ phí trước bạ được giảm 50% còn 62 triệu đồng), giá lăn bánh của chiếc xe này là 1,037 tỉ đồng; 1,104 tỉ đồng là giá lăn bánh của xe Toyota Forrtuner phiên bản 2.4 AT; với phiên bản 2.7 AT (TRD) có giá lăn bánh là 1,213 tỉ đồng (phí trước bạ chỉ còn 72 triệu đồng sau khi được giảm 50%).



Với Hyundai Tucson 2.0 Tiêu chuẩn 2021 hiện có giá bán tại đại lý vào khoảng 725 triệu đồng. Nếu khách hàng mua xe ở Hà Nội, khách hàng chỉ phải trả 43,5 triệu đồng phí trước (đã được giảm 50%) thay vì 87 triệu đồng như trước đây.



Nếu được giảm 50% lệ phí trước bạ, khách hàng tại Hà Nội mua một chiếc Hyundai Tucson bản máy dầu (cao cấp nhất) sẽ chỉ phải chi ra số tiền 56,4 triệu đồng để đóng lệ phí trước bạ, thay vì 113 triệu đồng như hiện hành (12% lệ phí trước bạ).



Nếu trong cùng một phân khúc, với mức giá ngang nhau (mọi yếu tố không thay đổi như hãng, đại lý giảm giá, giảm chiết khấu xe bán ra) so với xe nhập ngoại, lợi thế của xe lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ tương đương với tỉ lệ giảm giá tiền từ vài chục triệu hoặc hàng trăm triệu đồng/chiếc, đây là số tiền đủ để người tiêu dùng cân nhắc.

