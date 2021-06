Những mẫu sedan hạng C có ưu đãi giảm giá mạnh trong tháng 6

Bước vào tháng 6, các hãng xe đồng loạt tung ra nhiều chính sách giảm giá để kích cầu trong mùa dịch. Các mẫu sedan hạng C cũng không nằm ngoài đợt giảm giá lớn này, trong đó nhiều mẫu thiết lập mức giảm cao nhất lên tới 70 triệu đồng.



Các mẫu sedan hạng C đồng loạt giảm giá với mức giảm cao nhất lên tới 70 triệu đồng. Đồ hoạ: Khánh Linh.



Kia Cerato giảm từ 20 - 30 triệu đồng



Kia Cerato 2021 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Hiện mẫu xe này đang bán với giá niêm yết tại đại lý với mức giá từ 544 – 685 triệu đồng, rất nhiều đại lý dành ưu đãi ở mức 20 - 30 triệu đồng cho khách mua xe trong tháng 6.



Điều này đồng nghĩa giá xe giảm còn 520 - 665 triệu đồng. Với mức giá này, Cerato có thể cạnh tranh giá với các mẫu xe hạng B như City, Vios…



Honda Civic giảm giá từ 40 - 70 triệu đồng



Ngay từ đầu tháng 6, các đại lý phân phối xe Honda Civic đã áp dụng mức giảm từ 40 - 70 triệu đồng, tặng kèm phụ kiện và hỗ trợ mua xe trả góp. Chính sách này không phổ biến tại tất cả các đại lý nhưng vẫn có nơi áp dụng mức ưu đãi thấp hơn.



Hiện nay, Honda Civic được phân phối tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản để lựa bao gồm 1.8E giá 729 triệu đồng, 1.8G giá 789 triệu đồng và 1.5 RS giá 929 triệu đồng. Chốt mức giá cao hơn mặt bằng chung nên mẫu sedan cỡ C của Honda bán chậm hơn các mẫu xe cùng phân khúc.



Hyundai Elantra giảm giá từ 20 - 40 triệu đồng



Nhiều đại lý của Hyundai áp dụng mức giảm từ 20 - 40 triệu đồng cho khách mua Hyundai Elantra. Trong đó, phiên bản Sport 1.6 Turbo giảm sâu nhất, thực tế chỉ còn 730 triệu đồng. Những phiên bản còn lại giảm quanh mốc 20 triệu đồng.



Dù là sản phẩm của thương hiệu bán chạy tại Việt Nam nhưng Hyundai Elantra vẫn gặp khó khăn trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của người đồng hương Kia Cerato. Hiện tại, Hyundai Elantra được phân phối dưới dạng xe lắp ráp trong nước, giá xe lần lượt là 580 triệu, 655 triệu và 699 triệu đồng tương ứng với bản 1.6 MT, 1.6 AT và 2.0 AT.



Toyota Corolla Altis giảm giá sốc, tặng phụ kiện



Toyota Corolla Altis hiện đang được các đại lý chào bán với giá từ 690 - 763 triệu đồng. Cụ thể, bản 1.8E được chào bán với giá dưới 700 triệu đồng, trong khi bản 1.8G được chào bán với giá 733 - 763 triệu đồng.



Nếu không áp dụng ưu đãi, khách hàng phải mua xe Toyota Corolla Altis 2021 với giá niêm yết: 1.8E CVT giá 733 - 741 triệu đồng tùy màu sắc và 1.8G CVT giá 763 - 771 triệu đồng tùy màu sắc.



Mazda 3 giảm cao nhất 60 triệu đồng



Hiện Mazda 3 sedan phiên bản máy 1.5 gồm Premium, Luxury, Deluxe giảm từ 30 - 40 triệu đồng, bản 2.0L giảm 40 - 60 triệu đồng. Mazda3 Hatchback Sport giảm từ 5 - 20 triệu đồng đối với bản sử dụng động cơ 1.5L và giảm từ 40 - 60 triệu đồng đối với bản sử dụng động cơ 2.0L. Giá niêm yết của Mazda 3 2021 dao động từ 699 - 849 triệu đồng.



Theo LÂM ANH (LĐO)