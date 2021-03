Thời điểm xe ôtô cần được thay dầu nhớt động cơ

Dầu nhớt động cơ có tác dụng bôi trơn, làm sạch, làm mát các chi tiết bên trong động cơ. Vì vậy, tài xế cần bảo đảm chất lượng dầu và thay thế ngay khi có dấu hiệu bất thường.





Dầu nhớt động cơ được chứa trong các te dầu và được bơm dẫn để bôi trơn hầu hết các thành phần trong động cơ như: Trục cam, phần trên xu páp, piston, thanh truyền, trục khuỷu... Chỉ duy nhất khu vực buồng đốt chứa bugi và vòi phun nhiên liệu thì dầu động cơ không xâm nhập được.



Khi động cơ hoạt động, quá trình đốt cháy hỗn hợp không khí - nhiên liệu sẽ tạo ra nhiều muội than, cặn bẩn... Tiếp đó, những thành phần phụ gia trong dầu động cơ sẽ làm sạch bề mặt các bộ phận. Dầu động cơ sau khi được sử dụng sẽ rơi lại các te dầu để tiếp tục được tái sử dụng cho đến khi dầu giảm chất lượng và cần phải thay thế.





Dầu nhớt động cơ đóng vai trò quan trọng với hệ thống động cơ ô tô. Ảnh: VGT





Dưới đây là thời điểm xe ôtô cần được thay dầu động cơ:



Xe ôtô phát ra âm thanh lạ khi khởi động



Trên thực tế, khi xe bắt đầu hoạt động, dầu sẽ được bơm từ thùng chứa đến xi-lanh. Sau một thời gian vận hành, dầu mới sẽ trở nên bẩn bởi nhiệt độ và sự ma sát của các chi tiết trong xe.



Vì vậy, xe sẽ có xu hướng kêu to và khó di chuyển. Điều này đồng nghĩa với việc khi xe ôtô phát ra tiếng ồn khó chịu trong lúc khởi động, là lúc báo hiệu dầu đã cạn và cần phải thay mới.



Xe ôtô chạy chậm



Xe ôtô chạy chậm cũng là hậu quả của việc hết dầu động cơ. Bởi ma sát giữa pít-tông, bi và vòng bi tăng cao do dầu không đi đến.



Vì vậy, khi thấy xe có dấu hiệu ì, chạy chậm, các chủ xe nên kiểm tra thật kỹ và bổ sung dầu động cơ.



Xe ôtô tăng tốc chậm



Khi dầu động cơ chuyển sang màu đen hoặc cạn thì xe ôtô không thể di chuyển mượt mà, đặc biệt là lúc xe tăng tốc. Bởi lúc bấy giờ, xe có độ ì cao. Đây cũng là tín hiệu cho thấy bình dầu trong xe cần được kiểm tra lại.



Đèn báo dầu sáng



Đây là dấu hiệu rõ nhất cho thấy bình dầu trong xe gặp vấn đề. Bởi nó báo hiệu áp suất dầu trên xe quá thấp so với tiêu chuẩn để xe có thể hoạt động an toàn. Vì vậy, bạn cần thay dầu động cơ ngay lập tức.

https://laodong.vn/xe/thoi-diem-xe-oto-can-duoc-thay-dau-nhot-dong-co-882687.ldo



Theo Trang Thiều (LĐO)