Người Việt giảm mua xe máy, doanh số Honda lao dốc

Thực trạng người Việt ngày càng “ngán” xe máy, khiến sức mua giảm mạnh, doanh số bán xe máy “ông lớn” Honda – hãng xe máy dẫn đầu thị trường Việt Nam cũng đang “lao dốc không phanh”.



Doanh số bán xe máy Honda giảm mạnh trong tháng 2.2021





Không còn là mảnh đất màu mở như 4 – 5 năm về trước, thị trường xe máy Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu thoái trào trong những năm gần đây.



Sau khi chững lại vào các năm 2018 và 2019, kết thúc năm 2020 thị trường xe máy Việt Nam đã kéo dài chuỗi sụt giảm doanh số sang năm thứ 3 liên tiếp. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), với 2,7 triệu xe máy các loại bán ra trong năm 2020, đây là năm duy nhất doanh số của VAMM đạt dưới 3 triệu xe nếu tính trong 5 năm gần đây (2016-2020). Tổng lượng tiêu thụ xe máy của các thành viên thuộc VAMM trong năm 2020 cũng giảm tới 16,6% so với năm 2019.





Tình trạng kẹt xe, ô nhiễm không khí cộng với xu hướng ô tô hoá đang diễn ra mạnh mẽ... khiến người Việt ngày càng “chán ngán” xe máy





Bước sang những tháng đầu năm 2021, tình hình kinh doanh của các hãng xe máy cũng không mấy khả quan khi thị trường vẫn khá trầm lắng.



Tình trạng kẹt xe, ô nhiễm không khí cộng với xu hướng ô tô hoá đang diễn ra mạnh mẽ... khiến người Việt ngày càng “chán ngán” xe máy. Doanh số bán hàng của những “đại gia” xe máy như Honda tại Việt Nam – thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới và xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á ngày càng sụt giảm và khó có thể hoàn thành mục tiêu khi năm tài khoá 2021 đang dần khép lại.



Theo kết quả kinh doanh mới nhất vừa được Honda Việt Nam công bố, trong tháng 2.2021 nhà sản xuất xe Nhật Bản chỉ bán được 127.981 xe máy các loại giảm đến 49,7% so với tháng 1.2021, đồng thời giảm 21,5% nếu so với cùng kỳ năm 2020.





Trong tháng 2.2021, Honda Việt Nam chỉ bán được 127.981 xe máy các loại giảm đến 49,7% so với tháng 1.2021





Dòng xe tay ga Honda Vision vẫn là “gà đẻ trứng vàng” của Honda khi doanh số bán tháng 2.2021 đạt tới 32.672 xe chiếm 25,5% tổng doanh số bán xe máy. Tuy nhiên, so với tháng trước, lượng tiêu thụ Vision đã giảm tới 25.164 xe so với tháng 1.2021. Doanh số bán Wave Alpha – mẫu xe máy số Honda bán chạy nhất Việt Nam cũng chỉ đạt 20.799 xe, giảm 21.754 xe so với tháng 1.2021.



Tình hình kinh doanh ế ẩm trong giai đoạn đầu năm 2021, khiến nhiều đại lý chính hãng Honda (HEAD) phản bán một số dòng xe như Honda Blade, Air Blade, Winner X… thấp hơn mức giá nhà sản xuất niêm yết.





Doanh số bán xe máy Honda cộng dồn trong năm tài chính 2021 chỉ đạt 1.959.465 xe, thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm tài chính 2020



Mức sụt trong tháng 2.2021 khiến doanh số bán xe máy Honda cộng dồn trong năm tài chính 2021 (tính từ tháng 4.2020 – 3.2021) đến thời điểm hiện tại chỉ đạt 1.959.465 xe, thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm tài chính 2020. Kết quả này, khiến Honda Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu, khi thời gian bán hàng cho năm tài khóa 2021 chỉ còn lại 1 tháng, trong khi sức mua trên thị trường vẫn chưa được cải thiện.



Honda hiện đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ Yamaha trong phân khúc xe côn tay thể thao, xe tay ga… Bên cạnh đó, xu hướng phát triển mạnh mẽ của các mẫu mã xe máy điện đặc biệt của VinFast trong thời gian gần đây cũng khiến Honda gặp nhiều thử thách trong việc thay đổi theo xu hướng thị trường để cạnh tranh níu giữ thị phần.



Theo TRẦN HOÀNG (TNO)