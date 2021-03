Honda Civic hơn 10 năm, lựa chọn trong tầm giá 300 triệu đồng

Một chiếc Honda Civic 1.8 AT thế hệ thứ 8 (sản xuất từ 2007 - 2011) là một gợi ý tốt với các bạn trẻ muốn mua ô tô lần đầu với giá bán hơn 300 triệu đồng, cùng chi phí nuôi xe chấp nhận được.



Honda Civic đời 2009 có thiết kế trẻ trung và chưa bị lỗi thời



Trong tầm giá hơn 300 triệu đồng, một chiếc Honda Civic 1.8 AT đời 2009 là sự lựa chọn đáng giá khi thiết kế và tính năng tiện nghi của mẫu xe này vẫn còn hợp thời. Phiên bản 2009 cũng là bản nâng cấp facelift nên ngoại hình xe hiện đại và trẻ trung hơn so với các bản 2006 - 2008.





Phiên bản 1.8 AT của Honda Civic 2009 hiện có giá hơn 300 triệu đồng



Phiên bản 1.8 AT của Honda Civic chỉ được trang bị mâm đúc 15 inch là nhược điểm của chiếc xe đang được rao bán với giá hơn 300 triệu đồng này. Ngoài ra, các chi tiết khác không khác biệt nhiều với bản 2.0 AT, mặt trước của xe thể thao, cá tính hơn nhờ kiểu dáng cản trước theo phong cách của Civic Type R, trong khi đó, đèn hậu hình bát giác được nâng cấp đẹp mắt hơn đời trước đó.



Nội thất Honda Civic 2009 được thiết kế rộng rãi và mang phong cách thể thao. Khoang lái được đẩy về phía trước, sàn xe hạ thấp, hệ thống treo rút ngắn giúp tạo thêm khoảng cách giữa 2 hàng ghế. Táp-lô Civic có cấu trúc hai tầng, với đồng hồ tốc độ được đặt ở tầng trên ngay trong tầm nhìn của người lái. Bảng đồng hồ đa tầng giúp hiển thị các thông số tốc độ, quãng đường đi một cách rõ nét giúp người lái chủ động điều khiển và đảm bảo lái xe an toàn hơn. Bệ trung tâm đa chức năng và rộng rãi có thể chứa 27 đĩa CD và cũng có thể dùng làm điểm tựa tay cho cả người lái và người ngồi cạnh phía trước.



Khoang nội thất đặc trưng với thiết kế đồng hồ 2 tầng khá độc đáo

Civic 2009 cũng được trang bị 2 bản động cơ SOHC i-VTEC 1.8L và 2.0L DOHC i-VTEC tương tự phiên bản ra đời trước đó tại Việt Nam. Điểm đặc biệt là ở thời điểm đó xe đã có hộp số tự động 5 cấp thay vì 4 cấp như các dòng xe khác cùng đời.



Civic phiên bản mới được trang bị những thiết bị an toàn toàn diện gồm có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bổ lực phanh điện tử độc lập (EBD) và đèn cốt phóng điện cường độ cao.





Honda Civic 2009 là lựa chọn tốt cho những người mua xe lần đầu



Honda Civic được đánh giá là chiếc xe tốt, bền bỉ và khá lành, ít hư hỏng vặt, dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng. Ngoài ra kiểu dáng và nội thất xe vẫn chưa lỗi thời nhiều, do đó các mẫu xe cũ của dòng này thường được khách hàng mua xe lần đầu tìm mua.



Ở thời điểm 2009, Honda Civic 1.8 AT có giá bán hơn 600 triệu đồng. Sau 11 năm, hiện tại giá xe ở mức hơn 300 triệu đồng, một mức giá dễ chịu cho những khách hàng trẻ mua xe lần đầu.

Theo GIA LINH (TNO)