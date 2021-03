Ford Việt Nam triệu hồi gần 2.500 xe Ranger và Everest

Từ 16/3/2021, Công ty Ford Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình triệu hồi 2.470 xe Ranger và Everest để cập nhật phần mềm module điều khiển hộp số (TCM) và module điều khiển động cơ (PCM).



Các loại xe xuất xưởng tại nhà máy Ford Hải Dương. (Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)



Kể từ ngày 16/3/2021, Công ty Ford Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình triệu hồi 2.470 xe Ranger và Everest để cập nhật phần mềm module điều khiển hộp số (TCM) và module điều khiển động cơ (PCM).



Đây là những xe được sản xuất từ ngày 5/9/2019 đến ngày 28/2/2020 tại Thái Lan và được Công ty Ford Việt Nam nhập khẩu về phân phối ra thị trường.



Chương trình triệu hồi này bắt đầu từ ngày 16/3/2021 và kéo dài đến ngày 15/3/2023; thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 2 giờ cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí nhằm ngăn ngừa nguy cơ hỏng bánh răng bơm dầu hộp số 10R80 trang bị trên các xe Ranger và Everest.



Theo Công ty Ford Việt Nam, đối với các xe nằm trong diện triệu hồi, bánh răng bơm dầu hộp số có thể hỏng trong khi vận hành ở một số điều kiện nhất định như: hành động tăng ga cao và giảm ga ngay một cách đột ngột gây ra dao động xoắn lớn.



Đồng thời, có thể gây ra mất áp suất dầu hộp số, dẫn đến lỗi hộp số và mất truyền lực, tăng nguy cơ va chạm.



Nếu xe bị mất áp suất dầu hộp số trong khi đang lái xe, các chức năng an toàn khác như trợ lực lái, trợ lực phanh, các hệ thống điện và hệ thống túi khí vẫn hoạt động bình thường.



Đối với các xe nhãn hiệu Ford Ranger/Ranger Raptor do Công ty Ford Motor Company sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam mà không thông qua Công ty Ford Việt Nam (bao gồm cả dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố của công ty, nếu được yêu cầu thì Công ty Ford Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và thay thế miễn phí theo chương trình của Tập đoàn Ford.



Công ty Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khách hàng cần mang xe tới đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam để được kiểm tra và cập nhật phần mềm module điều khiển hộp số và module điều khiển động cơ theo hướng dẫn kỹ thuật.



Theo nhận định của giới chuyên môn, việc triệu hồi sản phẩm là một phần tất yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm sửa chữa, thay thế hay khắc phục những lỗi kỹ thuật đã được phát hiện để bảo đảm sản phẩm có chất lượng và độ an toàn cao nhất.



Trên thế giới, việc triệu hồi xe như một tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp cũng như thị trường ô tô bởi và người tiêu dùng được bảo vệ từ những lỗi do nhà sản xuất đối với các sản phẩm triệu hồi.



Giới chuyên môn cũng cho rằng, không người dùng nào muốn chiếc xe ô tô mình bị lỗi, nhưng sự việc còn nghiêm trọng hơn nếu lỗi đó không được hãng công khai triệu hồi để khắc phục.



Vì vậy, khi xe của khách hàng nằm trong diện triệu hồi của nhà sản xuất, hãy nhanh chóng mang xe tới đại lý chính hãng để được kiểm tra, sửa chữa...

