Xe ô tô Hàn thống trị thị trường Việt nhờ điều gì?

Nằm ngay cạnh "người khổng lồ" Nhật Bản, để phát triển được ngành công nghiệp ô tô cho riêng mình là một thách thức rất lớn đối với Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp ô tô "xứ sở kim chi" thực sự chỉ mới "sơ sinh" vào giai đoạn những năm 1960. Tuy nhiên bằng những chiến lược, bước đi đúng đắn, ô tô Hàn đã phát triển thần tốc, đỉnh cao là "thoát Nhật" thành công, tạo dựng cho mình một đế chế riêng. Đến nay, Hàn Quốc là cường quốc ô tô lớn thứ 5 trên thế giới, nằm trong top 6 về xuất khẩu. Accent là mẫu xe ô tô Hàn bứt phá mạnh mẽ trên thị trường hiện nay.

Có nên mua xe ô tô Hàn Quốc không?

Cũng đề cao tính thực tế và hiệu quả như xe Nhật, tuy nhiên xe ô tô Hàn lại có thế mạnh về thiết kế, công nghệ và giá bán. Đây chính là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn lớn ở các mẫu xe Hàn, nhất là khi so sánh với xe Nhật.

Ưu điểm xe ô tô Hàn Quốc

Thiết kế bắt mắt, ấn tượng

Các mẫu xe ô tô Hàn rất được đầu tư, chăm chút về mặt thiết kế. Ngôn ngữ thiết kế xe Hàn thường phóng khoáng hơn, không bảo thủ như xe Nhật, có xu hướng lấy cảm hứng từ phong cách xe sang châu Âu. Xe Hàn không chỉ đẹp mắt về diện mạo bên ngoài mà ngay cả các chi tiết nội thất bên trong xe cũng được trau chuốt tỉ mỉ, mang đến cảm giác sang trọng, cao cấp.

Nhiều trang bị, option hiện đại

Trang bị nhiều và hiện đại chính là một thế mạnh lớn của xe Hàn, nhất là khi so sánh với xe Nhật. Các dòng xe hơi Hàn Quốc thường rất được đầu tư về tiện nghi, tính năng hỗ trợ lái và công nghệ an toàn. Hệ thống trang bị của xe Hàn đa phần dẫn đầu phân khúc, nổi trội hơn so với các xe cùng tầm giá.

Giá bán "mềm"

Một ưu điểm lớn tiếp theo của xe hơi Hàn Quốc đó là cân bằng giá bán rất tốt. Định hướng của các hãng ô tô Hàn như Hyundai, Kia là tập trung vào phân khúc xe giá rẻ, lấy giá bán rẻ làm thế mạnh cạnh tranh. Hiện nay, hầu hết các dòng xe Hàn ở Việt Nam đều được lắp ráp trong nước, rất ít nhập khẩu. Do đó, giá xe Hàn thường thấp nhất phân khúc, thấp hơn nhiều so với xe Nhật cùng dòng.



KIA Seltos là mẫu xe ô tô Hàn gây sốt ở Việt Nam ngay khi ra mắt.

Thường xuyên cập nhật, nâng cấp mới

Lấy thiết kế và trang bị công nghệ làm thế mạnh cạnh tranh nên các xe ô tô Hàn thường xuyên được cập nhật, nâng cấp mới. Do đó với những chiếc xe oto Hàn, người ta luôn có cảm giác mới mẻ và hiện đại.

Xe Hàn thường xuyên bổ sung công nghệ mới và nâng cấp mạnh về thiết kế

Chi phí sử dụng bình dân

Chi phí sử dụng xe Hàn ở mức rất bình dân. Xe Hàn có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm. Giá bảo dưỡng, thay thế phụ tùng cũng khá "mềm".

Nhược điểm xe ô tô Hàn Quốc

Bị so sánh với xe Nhật

Đây là có lẽ điểm yếu cũng là điều thiệt thòi lớn nhất của xe ô tô Hàn khi nằm ngay cạnh một "cường quốc ô tô" lớn như Nhật Bản. Dù định kiến không còn nặng nề như trước, xe Hàn đã được chấp nhận và ưa chuộng hơn rất nhiều, nhưng vẫn khó tránh được việc người dùng so sánh chất lượng xe Hàn và xe Nhật. Cho đến ngày nay, chất lượng xe Hàn Quốc, độ bền xe Hàn Quốc vẫn là một điều dễ gây lân cấn, nghi ngại trong tâm lý của số đông người mua.

Theo ý kiến nhiều chuyên gia và người dùng, chất lượng các hãng xe ô tô hiện nay không còn quá chênh lệch. Hiển nhiên chất lượng, độ ổn định và độ tin cậy của xe ô tô Nhật luôn được đánh giá cao hơn nhưng ở xe Hàn cũng không thấp. Nếu bắt buộc phải định lượng, xe Nhật 10 thì xe Hàn cũng ở mức 8 – 9.

Chất lượng và độ ổn định của xe Hàn không được đánh giá cao bằng xe Nhật

Suy xét sâu hơn, người ta cho rằng, sự chênh lệch giữa chất lượng xe Hàn và xe Nhật chỉ thể hiện rõ khi dùng qua nhiều năm. Đánh giá xe Hàn sau 5 năm sử dụng, một số ý kiến cho biết xe Hàn không duy trì được phong độ tốt bằng xe Nhật.

Điều này không có nghĩa là xe Hàn bị hỏng vặt nhiều hay hỏng nghiêm trọng. Thực tế, xe Hàn vẫn bền nếu được bảo dưỡng tốt. Điểm khác ở đây chủ yếu là mặt trải nghiệm vận hành thể hiện qua hoạt động động cơ, khung gầm… Và việc bảo dưỡng, thay thế phụ tùng linh kiện ở xe Hàn sau 5 năm cũng thường nhiều hơn xe Nhật.

Không giữ giá tốt bằng xe Nhật

Khả năng giữ giá của xe Hàn không tốt bằng xe Nhật. Vì liên tục cập nhật mới nên xe Hàn nhanh bị cũ dáng. Chất lượng không được đánh giá cao bằng xe Nhật. Đặc biệt, đối tượng khách hàng xe Hàn hướng đến chủ yếu là người đề cao thiết kế và công nghệ nên nhóm khách hàng thường có xu hướng đổi xe sau 3 – 5 năm. Tất cả những điều này nguyên nhân xe Hàn bị mất giá hơn xe Nhật.

Để đặt chân vào thị trường ô tô vốn rất khắc nghiệt, xe Hàn bắt buộc phải chọn một hướng đi khác biệt. Nếu đi theo tiêu chí chất lượng và kinh tế như xe Nhật thì rõ ràng rất khó, bởi xe Nhật đã làm quá tốt. Do đó, các hãng xe Hàn đã chọn cho mình hướng đi riêng, "đánh mạnh" vào thiết kế, công nghệ và giá bán. Đây cũng chính là những điểm mà xe Nhật thường không được đánh giá cao.

Xe Hàn đã mang đến cho thị trường nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn với một mức giá bán cực kỳ tốt. Điều này cũng vô tình thúc đẩy sự thay đổi ở nhiều hãng xe Nhật vốn khá bảo thủ.

Nếu đề cao thương hiệu, độ tin cậy, chất lượng thì rõ ràng xe Nhật vẫn phù hợp hơn. Nhưng nếu chú trọng kiểu dáng, công nghệ và đặc biệt là giá bán "mềm" thì không gì phải bàn cãi, xe Hàn chính là lựa chọn hàng đầu hiện nay.

Theo PV (Dân Việt)