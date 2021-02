Các dấu hiệu cảnh báo xe ôtô cần thay lốp ngay lập tức

Bác tài cần lưu ý các dấu hiệu lốp xe ôtô bị hư hỏng, cần thay thế để đảm bảo an khi vận hành xe.





Hiệu suất lốp xe ôtô giảm



Thường xuyên kiểm tra áp suất lốp rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn trong quá trình di chuyển của bạn. Bên cạnh đó, lốp xe đủ hơi còn giúp xe tiết kiệm được nhiên liệu.



Đặc biệt, trong khi kiểm tra các lốp, nếu phát hiện lốp xe bị xẹp bất thường, lốp xe không đủ áp suất theo khuyến cáo, thì bạn cần thay lốp mới. Bởi lúc này lốp có thể đã bị rò khí do bánh bị nứt, lõm, gây nguy hiểm trong quá trình di chuyển.





Lốp xe ôtô là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên dễ bị tổn thương và hư hại khi xe di chuyển. Ảnh: Nhật Huy



Độ sâu của rãnh lốp không đạt



Theo nhiều nhà sản xuất lốp khuyến cáo, độ bám đường sẽ bị ảnh hưởng khi độ sâu của rãnh lốp còn lại 4/32 inch (khoảng hơn 3mm). Vì vậy, bạn có thể đo độ sâu của rãnh lốp thông qua độ mờ của chữ trên lốp, hoặc dùng thước đo chuyên dụng.



Tuy nhiên, bạn không nên tự làm mới rãnh lốp vì chúng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do lốp xe bị mỏng đi, không bảo đảm chất lượng và độ an toàn.



Bề mặt lốp phồng lên, nứt nẻ, bong tróc



Trên thực tế, bề mặt của lốp chịu rất nhiều áp lực nên dễ bị hư hỏng. Dấu hiệu nhận biết là những vết phồng nhỏ, nứt nẻ, bong tróc trên thành lốp. Những điểm hư hỏng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt khi xe phải di chuyển trong điều kiện đường hay thời tiết khắc nhiệt, xe có thể bị nổ lốp.



Trong trường hợp này bạn cần thay thế lốp ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.



Lốp xe quá hạn sử dụng



"Người dùng nên thay lốp định kỳ 6 năm" - là khuyến cáo của nhiều chuyên gia. Hơn nữa, trên lốp có những chỉ số để hướng dẫn người dùng biết thời điểm cần thay lốp mới, dù bạn không sử dụng xe thường xuyên hay lốp đang ở trạng thái bình thường.



Vì vậy, bạn nên tiến hành kiểm tra lốp định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Với một số trường hợp cần thiết, bạn nên thay lốp theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

https://laodong.vn/xe/cac-dau-hieu-canh-bao-xe-oto-can-thay-lop-ngay-lap-tuc-882534.ldo



Theo TRANG THIỀU (LĐO)