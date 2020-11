Đây là mẹo tiết kiệm nhiên liệu cho ô tô, tài xế nào cũng phải nằm lòng

Cùng nghía qua những mẹo tiết kiệm nhiên liệu đơn giản mà chỉ những tài xế “lão làng” mới biết.

Mua xe đã khó, nuôi xe còn khó hơn. Ngoài khoản tiền bảo dưỡng xe hàng tháng, tiền xăng xe cũng khiến nhiều người đau đầu. Cùng nghía qua những mẹo tiết kiệm nhiên liệu đơn giản được các tài xế lâu năm bật mí dưới đây nhé!

Bỏ bớt những thứ không cần thiết khỏi xe

Nhiều người thường có thói quen chất tất cả đồ đạc lên xe mặc dù có nhiều đồ không dùng đến. Với nhiều trọng lượng hơn, chiếc xe sẽ cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển và sẽ tốn nhiên liệu hơn.

Bởi vậy, bạn nên bỏ bớt những đồ không thực sự cần thiết để chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu.

Chất quá nhiều đồ đạc cũng khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn.

Lái xe đúng số

Với xe số sàn, lái xe đúng số sẽ giúp xe tiết kiệm xăng tốt hơn. Ví dụ, khi xe đang đi ở số 3, nó sẽ cần nhiều nhiên liệu hơn để di chuyển với tốc độ 80km/h.

Cần lái xe đúng số để động cơ hoạt động hiệu quả, giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Nếu người lái sử dụng số thấp hơn mức cần thiết, động cơ sẽ không hoạt động hiệu quả và gây lãng phí nhiên liệu.

Tắt điều hòa khi không dùng đến

Điều hòa trên xe ôtô sẽ tiêu tốn khoảng 15% nhiên liệu trong khi xe chạy. Vì vậy, bạn đừng lạm dụng điều hòa trên xe. Nếu vào ngày có thời tiết đẹp, bạn có thể mở cửa gió để đón gió trời và giúp sẽ dự trữ nhiên liệu tốt hơn.

Thường xuyên bảo dưỡng

Không phải tự nhiên mà những nhà sản xuất ôtô đều khuyên người lái nên tuân thủ lịch bảo dưỡng. Việc bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp động cơ được bảo trì đúng cách và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu cũng ít hơn.

Bạn nên chú ý một số dấu hiệu cho thấy xe cần bảo dưỡng như bugi bị mòn, bụi bẩn, vấn đề liên quan đến máy lọc không khí, bộ lọc nhiên liệu,...

Cần bảo dưỡng xe định kỳ để động cơ hoạt động hiệu quả.

Đối với xe dùng động cơ diesel, nó sẽ tiêu tốn nhiên liệu hơn nếu kim phun bị bẩn. Tuy nhiên, tài xế thường không chú ý đến dấu hiệu này và bỏ qua việc bảo dưỡng nên phải chi trả nhiều hơn cho nhiên liệu.

Theo dõi áp suất lốp

Tài xế lâu năm đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc theo dõi áp suất lốp vì nó vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu vừa đảm bảo an toàn khi lái xe. Ví dụ, lốp xe thiếu 0,1 atm sẽ khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng thêm 2-3%.

Tắt máy khi có thể

Với công nghệ hiện đại ngày nay, nhiều chiếc xe không cần làm nóng động cơ trước. Do vậy, tài xế chỉ nên khởi động máy khi xe sẵn sàng di chuyển để tránh hao phí nhiên liệu không đáng có.

Ngoài ra, nếu phải chờ đèn đỏ dưới 20s, tài xế không nên tắt động cơ vì xe sẽ tốn thêm nhiên liệu khi tắt đi bật lại.

Chọn loại dầu phù hợp

Việc sử dụng dầu nhớt không chất lượng cũng khiến xe tiêu hao nhiều nguyên liệu hơn. Nhiều người không chú ý đến các loại dầu nhớt và mua tại bất cứ nơi nào có bán.

Để khắc phục tình trạng này, bạn nên tìm hiểu xem động cơ của xe phù hợp với loại dầu nhớt nào để cố gắng tìm mua đúng loại giúp bảo đảm sự hòa hợp giữa dầu nhớt và cỗ máy hoạt động.

Hạn chế lái xe trong mưa

Ngoài nguy cơ mất an toàn, lái xe trong mưa cũng khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Lý do là vì lốp xe trượt trên mặt nước cũng như đang leo dốc, do vậy xe sẽ mất thêm nhiều năng lượng để di chuyển.

Lái xe trong trời mưa cũng khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn.

Lựa chọn tuyến đường ngắn nhất

Giảm thiểu quãng đường di chuyển là mẹo tiết kiệm nhiên liệu đơn giản nhất mà ai cũng làm được. Vào mùa đông, động cơ sẽ mất nhiều thời gian hơn để nổ máy nên cũng tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Vì vậy, hãy cố gắng sắp xếp lộ trình di chuyển sao cho ngắn nhất để không cần phải khởi động xe nhiều lần.