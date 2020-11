Bỏ quy định ô tô 4 - 9 chỗ lắp bình cứu hoả

Chính phủ vừa ban hành nghị định 136/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Trong đó, bỏ quy định xe 4 - 9 chỗ ngồi bắt buộc phải trang bị bình cứu hoả.







Nghị định 136/2020 có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2021,thay thế nghị định 79/2014. Điểm mới của Nghị định mới là bãi bỏ quy định xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi phải trang bị bình cứu hoả.



Quy định này được thay đổi bởi tháng 4/2020, khi lấy ý kiến để xây dựng dự thảo thông tư thay thế thông tư 57/2015, Bộ Công an cũng đã đề xuất bãi bỏ quy định xe 4-9 chỗ ngồi phải trang bị bình cứu hoả.



Bình cứu hoả mini.



Cụ thể, xe 4 - 9 chỗ ngồi chỉ cần tuân thủ điều kiện hoạt động đã được kiểm định, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên xe bảo đảm an toàn PCCC. Xe trên 9 chỗ ngồi vẫn phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.



Việc quy định xe ô tô từ 4 - 9 chỗ ngồi bắt buộc phải trang bị bình cứu hoả trên xe đã thi hành được nhiều năm nay. Từ năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 79, trong đó quy định các xe từ 4 chỗ ngồi trở lên phải trang bị bình cứu hỏa.



Đến năm 2015, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2015 hướng dẫn việc trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông đường bộ. Từ đó, xe 4 - 9 chỗ ngồi phải trang bị một bình bột chữa cháy loại dưới 4kg, hoặc bình bọt chữa cháy loại dưới 5 lít, hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại dưới 4kg. Nếu xe không được trang bị, tài xế sẽ bị phạt 300.000 - 500.000 đồng.



Thời điểm, quy định bắt buộc xe 4 - 9 chỗ ngồi phải trang bị một bình chữa cháy có hiệu lực đã làm "dậy sóng" dư luận, nhiều ý kiến trái chiều phản đối vì cho rằng, quy định này không khả thi và không thiết thực.



Thậm chí, có những ý kiến của một số chuyên gia cho rằng, nhiệt độ trên xe ô tô với bên ngoài chênh lệch quá lớn, nên việc trang bị bình chữa cháy tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy nổ khi nhiệt độ trong xe tăng cao.



Đặc biệt, nhiều chủ ô tô chỉ lắp bình chữa cháy lắp đối phó với cơ quan chức năng mà không quan tâm tới chất lượng của bình chữa cháy. Ngoài ra, nhiều hãng xe không thiết kế nơi để bình cứu hỏa gây khó khăn cho tài xế.



Thông tin về việc bãi bỏ quy định xe ô tô 4 - 9 chỗ ngồi phải trang bị bình chữa cháy, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn (Bộ Công an) cho biết, Nghị định 136/2020 không bắt buộc ôtô 4 chỗ ngồi đến 9 chỗ phải trang bị bình cứu hỏa, tuy nhiên, phương tiện trên 9 chỗ ngồi vẫn phải lắp bình cứu hỏa, phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất và đặc điểm hoạt động.



Trước đó, khi dự thảo Nghị định 136/2020 được xây dựng, ông Bùi Danh Liên - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã bày tỏ không bất ngờ với đề xuất bỏ quy định ô tô con phải lắp bình chữa cháy mà đơn vị soạn thảo dự thảo thông tư vừa đưa ra. Vì quy định này bộc lộ nhiều bất cập khi những ô tô loại nhỏ, dưới 10 chỗ ngồi mà phải mang theo bình chữa cháy thì sẽ gây ra nguy cơ ngược bởi dễ xảy ra cháy nổ



Những ô tô loại nhỏ khi xuất xưởng đều không có thiết kế chỗ lắp đặt bình chữa cháy. Trong khi muốn đảm bảo cho chính những bĩnh chữa cháy không trở thành "thủ phạm" gây cháy trên xe thì bắt buộc các xe phải thiết kế chỗ lắp đặt bình. Điều này muốn làm được thì chỉ có một cách, đó là thay đổi thiết kế xe. Rõ ràng việc lắp thêm bình cứu hỏa mini không mang lại hiệu quả và gây ra nhiều phiền hà thì việc gỡ bỏ quy định này là chính xác.



Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái (Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam- Bộ GTVT) cho biết: "Trước đây, xe 4 - 9 chỗ lắp bình cứu hỏa mới chỉ được Bộ Công an quy định trong Nghị định. Trong Luật giao thông đường bộ chưa có quy định này".



"Hiện, Quốc hội đã giao cho Bộ GTVT tiếp tực xây dựng dự án Luật giao thông đường bộ, chúng tôi đang lấy ý kiến tổng hợp để xây dựng Luật, quy định xe ô tô lắp Bình cứu hỏa đối với xe 4 - 9 chỗ không phù hợp vì nhà sản xuất xe không thiết kế khu vực lắp bình cứu hỏa" ông Thống cho hay.





Theo MINH HIẾU (Dân Việt)