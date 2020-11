5 phụ kiện ôtô dễ khiến bạn "tiền mất tật mang"

5 loại phụ kiện ôtô dưới đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và làm giảm tuổi thọ của xe.

Thanh cân bằng

Về mặt lý thuyết, thanh cân bằng có tác dụng gia cố thêm phần khung gầm, giúp cho phần khung gầm trở nên cứng cáp hơn. Từ đó, giúp xe kiểm soát ổn định khi xe xuống dốc hoặc có khúc cua gấp.

Tuy nhiên, trên thực tế, thanh giằng cân bằng này chỉ có tác dụng rõ rệt trên các xe thể thao với khung gầm nhẹ cần gia cố và ổn định thân xe. Trong khi đó, các dòng xe phổ thông được độ thêm thanh cân bằng phía trước với giá chỉ vài triệu đồng, chắc chắn sẽ không đem lại hiệu quả rõ rệt.

Đệm cao su giảm chấn

Miếng đệm cao su được quảng cáo có một số tính năng như: giảm xóc, tạo sự cân bằng khi vào cua, tăng thêm chiều cao cho thân xe. Nhưng việc lắp thêm phụ kiện này là "lợi bất cập hại" và có khả năng cao bị từ chối đăng kiểm.

Hơn nữa, khi di chuyển qua đường xóc, giảm xóc sẽ bị thu hẹp chiều dài của lò xo, các nấc xoắn lò xo sẽ rút ngắn khoảng cách và phân bổ đều khoảng cách với nhau. Việc chèn miếng đệm vào khoảng cách một mắt trong lò xo sẽ có thể tăng được khoảng cách lên một chút, nhưng lực nén là không đổi.

Do vậy, việc lắp thêm bộ giảm chấn với giá chỉ từ 300.000 - 1 triệu đồng là vô bổ và không có ý nghĩa cho việc giảm xóc.

Tài xế nên hạn chế sử dụng các phụ kiện ôtô không cần thiết. (Đồ họa: TT)

Đệm cho trẻ ngồi ghế sau

Nếu không muốn trẻ con bị lăn khỏi ghế sau những cú xô xe mỗi khi tăng tốc hoặc phanh đột ngột, bạn nên thắng dây an toàn cho trẻ hoặc ngồi trong bàn tay chắc chắn của người lớn. Với phương pháp sử dụng đệm cho ghế sau thật sự không phát huy được tác dụng trong những trường hợp này.

Lắp thêm giá để đồ trên nóc xe

Không ít chủ xe đã lắp thêm giá để đồ trên nóc xe, giúp chở thêm nhiều hành lý cồng kềnh. Tuy nhiên, với những dòng xe cỡ nhỏ, giá đồ trên nóc rất gây mất thẩm mỹ hay nhiều khi không được sử dụng đến, trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, ẩm mốc,…

Hơn nữa, với tất cả các loại xe nếu lắp thêm giá để đồ trên nóc xe sẽ khiến trọng lượng xe bị nặng hơn, trong quá trình vận hành sẽ phải tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu. Kết quả sinh ra tiếng ồn, cửa hậu bị sập sệ và xuống cấp nhanh chóng.

Thay màu đèn pha, đèn sương mù

Nhiều người cho rằng đèn pha và đèn sương mù cần thay màu sắc phát sáng để tầm nhìn được tốt hơn. Song, chất lượng chiếu sáng của đèn pha sẽ bị giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng từ màu sắc của hai loại đèn kia tác động đến trọng tâm chùm sáng. Vì vậy, hãy sử dụng đèn do nhà sản xuất trang bị cho xe, nếu hỏng bạn có thể thay thế bằng đèn cùng loại để đảm bảo an toàn khi lái xe vào ban đêm.

Theo TRANG THIỀU (LĐO)