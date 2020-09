Cần Thơ: Bắt băng trộm mang thiết bị phá sóng đi trộm xe máy

Ngày 10.9, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tổ chức họp báo về việc bắt được một băng nhóm trộm xe máy mang tính chất chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.





Cụ thể, ngày 4.9 vừa qua, Công an quận Ninh Kiều nhận được tin báo của người dân về việc bị trộm xe trên địa bàn phường An Nghiệp.



Trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng chuyên đi trộm xe sử dụng thành thạo các công cụ bẻ khóa (đoản tự chế). Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn sử dụng thiết bị phá sóng định vị, phá sóng điện thoại nhằm tránh bị phát hiện bắt giữ.



Nhận định đây là nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh trên nhiều địa bàn khác nhau, Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp lực lượng công an các địa phương lân cận khẩn trương điều tra và phát hiện nhóm đối tượng này đang thuê 2 phòng trọ ở huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long).



Tang vật được lực lượng công an thu giữ. Ảnh: T.X



Đến chiều ngày 6.9, khi hai đối tượng nghi vấn điều khiển xe Exciter 150cc mang biển số 65B2-490.30 vào đường Đề Thám (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) định tiếp tục gây án thì bị lực lượng trinh sát tiếp cận, phục kích bắt giữ.



Hai đối tượng này gồm: Phạm Văn Nam (sinh năm 1990), có 1 tiền án tội “cướp tài sản”; Lê Minh Hoàng (sinh năm 1998, cùng trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), có 1 tiền án tội “trộm cắp tài sản”.



Hai đối tượng trên khai nhận, còn hai đối tượng khác phụ trách mang xe về TP.HCM, Bình Phước và Campuchia cất giấu, tiêu thụ.



Các đối tượng trộm xe máy bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CACC



Lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng còn lại khi vừa quay về nhà trọ tại huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) gồm: Hoàng Đức Quang (sinh năm 1997); Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1997, cùng trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), có 1 tiền án tội “cố ý gây thương tích”.



Tang vật thu giữ được gồm: 3 xe SH 150i, 3 xe Exciter 150cc, 5 điện thoại di động các loại, 1 máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị, 2 biển số xe, 2 bình xịt hơi cay, nhiều đoản, dụng cụ mở khoá xe.



Lãnh đạo Công an Cần Thơ đã trao bằng khen, phần thưởng cho ban chuyên án. Ảnh: T.X



Bốn đối tượng trên khai nhận đều sống lang thang, hình thành nhóm để hoạt động trộm xe máy do Nam trực tiếp cầm đầu.



Đối với máy phá sóng, các đối tượng Nam và Hoàng mang theo khi đi trộm cắp xe mô tô nhằm tránh việc xe mô tô lấy trộm bị định vị, đồng thời tránh việc bị cơ quan công an định vị số điện thoại, riêng bình xịt hơi cay là để tấn công lại khi bị bắt giữ.



Các đối tượng thực hiện các vụ trộm xe theo yêu cầu của các đối tượng tiêu thụ ở TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước và Campuchia.



