Người Việt ngày càng chuộng ô tô Hàn lắp ráp trong nước

Giá bán cạnh tranh, cùng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ... giúp mẫu mã ô tô thuộc các thương hiệu Hàn Quốc đang sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng Việt ưa chuộng.



Xe Hàn lắp ráp trong nước ngày càng hút khách

Chính sách kích cầu thị trường ô tô sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với chiến lược cạnh tranh của các nhà sản xuất, phân phối đang góp phần tạo ra những thay đổi trong việc lựa chọn ô tô của người Việt. Không còn “đóng đinh” vào một số thương hiệu hay “cuồng” xe Nhật như trước đây, người Việt chọn mua ngày càng nhiều các mẫu mã ô tô Hàn Quốc đang sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy, thị trường ô tô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 7.2020. Cụ thể, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA, VinFast và TC-Motor trong tháng 7.2020 đạt 33.885 xe ô tô các loại, tăng 6,2% tương đương 2.100 xe so với tháng 6.2020.



Hyundai hiện là thương hiệu ô tô có doanh số bán hàn cao nhất tại Việt Nam

Trong đó, Hyundai tiếp tục là thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường với tổng lượng xe bán ra trong tháng 7.2020 đạt 7.606 xe, tăng 35,5% so với tháng 6.2020. Doanh số bán hàng của thương hiệu KIA với phần lớn các mẫu mã do THACO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam đạt 2.961 xe, tăng 16% tương đương 408 xe so với tháng 6.2020.

Thành tích này, giúp hai thương hiệu ô tô Hàn Quốc lọt vào Top 3 trong số các thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, hầu hết các mẫu mã ô tô Hyundai, KIA đều đang được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam thông qua các đối tác TC-Motor và Trường Hải (THACO). Phần lớn các mẫu ô tô bán chạy nhất của hai thương hiệu này tại Việt Nam đều là các mẫu ô tô cỡ nhỏ, có mức giá phải chăng.



Trong đó, Accent và Grand i10 là hai mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam. Trung bình mỗi tháng Hyundai bán khoảng 1.400 xe Accent và gần 1.100 xe Grand i10 tại Việt Nam. Với KIA, ở thời điểm hiện tại, bộ ba xe Cerato, Soluto và Morning những dòng xe chủ lực chiếm phần lớn doanh số bán hàng của thương hiệu này tại Việt Nam.

Những năm gần đây, ô tô Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam không ngừng thay đổi về mẫu mã, kiểu dáng thiết kế cũng như công nghệ tính năng. Bên cạnh đó, mặt bằng giá bán cạnh tranh cùng với chính sách ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá... đều đặn hàng tháng chính là lý do giúp ô tô Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.



KIA Seltos sau hơn 10 ngày ra mắt đã nhận được gần 2.000 đơn đặt hàng

Chính điều này, giúp số lượng mẫu xe Hàn lắp ráp trong nước ngày càng gia tăng. Từ năm 2017 đến nay, TC-Motor dần chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp hàng loạt mẫu mã như Grand i10, Accent và mới nhất là KONA. Hiện tại, TC-Motor đang lắp ráp tổng cộng 6 mẫu xe Hyundai tại Việt Nam. Trong khi đó, mới đây THACO vừa trình làng dòng Seltos lắp ráp trong nước, nâng tổng số mẫu KIA “nội” do đơn vị này sản xuất lên tới 8 mẫu xe. Đặc biệt, KIA Seltos sau hơn 10 ngày ra mắt đã nhận được gần 2.000 đơn đặt hàng.

Nhiều mẫu mã xe Hàn như Hyundai KONA, KIA Cerato, Accent, Grand i10...đều đang xếp ở Top đầu doanh số trong các phân khúc ô tô tại Việt Nam.

Việc chính phủ ban hành Nghị định 70/2020 về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm 2020, đang giúp những mẫu ô tô Hàn ráp tại Việt Nam hưởng lợi lớn. Bên cạnh mẫu mã, công nghệ, lợi thế về giá bán, chi phí thấp và hệ thông bảo dưỡng, dịch vụ phủ sóng rộng khắp các tỉnh thành... chính là những lý do giúp ô tô Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam ngày càng hút khách.



Cerato hiện là mẫu xe KIA bán chạy nhất Việt Nam với doanh số cộng dồn 7 tháng của năm 2020 đạt 4.815 xe

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, kết thúc 7 tháng đầu năm 2020, Hyundai là thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam với doanh số đạt 35.620 xe. Toyota xếp thứ 2 với 30.484 xe. Vị trí thứ 3 thuộc về KIA với 14.010 xe.

Từ việc lép vế hơn xe Nhật về số lượng thương hiệu, mẫu mã… nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, các thương hiệu ô tô Hàn Quốc đang vươn lên mạnh mẽ để cạnh tranh với xe Nhật, Mỹ… đồng thời khẳng định vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam.

