Xe không giấy tờ vẫn được sang tên đổi chủ từ 1-8

Theo quy định của Thông tư 58, các phương tiện thiếu giấy tờ vẫn có thể đăng ký xe kể từ ngày 1-8 tới đây.

Chiều 8-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thượng tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Đăng ký xe (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), cho biết theo Thông tư 58 có quy định mới trong quy trình cấp đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe có hiệu lực từ 1-8.

Một bãi giữ xe vi phạm tại trụ sở Công an quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Minh

Theo Thượng tá Công, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và đăng ký thực tế cho thấy số lượng xe cho tặng, mua bán không được sang tên đổi chủ còn nhiều. Thậm chí, qua nhiều đời chủ không còn giấy tờ, không thể sang tên do vướng mắc thủ tục. "Do đó, Bộ Công an đã khuyến khích tạo điều kiện đăng ký đối với các phương tiện không còn giấy tờ để sau này phục vụ công tác quản lý. Hạn cuối để đăng ký sang tên với những xe thiếu hoặc không còn giấy tờ chuyển nhượng là ngày 31-12-2021. Sau thời gian này, người dân không có giấy tờ xe sẽ không thể chuyển nhượng, sang tên"-Thượng tá Công nói.

Theo Thượng tá Công, khi mất giấy tờ gốc, chủ phương tiện đi làm thủ tục đăng ký, sang tên sẽ không cần phải xin giấy xác nhận của địa phương. Thay vào đó, cảnh sát sẽ truy cập vào dữ liệu mất trộm trên toàn quốc và dữ liệu quản lý biển số xe để tra cứu, đưa ra căn cứ làm đăng ký mới cho người dân.

"Trong trường hợp đăng ký sang tên khi không có giấy tờ, người đăng ký, chuyển nhượng sẽ bị ràng buộc trách nhiệm, phải cam đoan chiếc xe mình sử dụng không vi phạm pháp luật và được đăng công khai trên hệ thống đăng ký xe. Việc này sẽ được làm rất chặt chẽ"-Thượng tá Công nhấn mạnh

Nguyễn Hưởng (NLĐO)