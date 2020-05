Hãng xe ồ ạt ra mắt xe mới 'hâm nóng' thị trường ôtô

Theo báo cáo doanh số bán hàng mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam - VAMA - toàn ngành trong tháng 4-2020, các hãng xe chỉ bán được 11.761 xe, giảm 39% so với tháng 3 và giảm tới 44% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Trong số 11.761 xe bán ra, bao gồm 7.796 xe du lịch, giảm 40%; 3.652 xe thương mại, giảm 36% và 313 xe chuyên dụng giảm 16%. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.400 xe, giảm 38% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.361 xe, giảm 40% so với tháng trước. Theo các đại lý ôtô, thị trường xe đang chững lại, doanh số bán hàng ế ẩm do ảnh hưởng của COVID-19, việc dồn dập ra mắt xe, kích cầu giảm giá "mạnh tay" sẽ mang đến sự sôi động, phần nào xóa đi không khí trầm lắng mùa dịch.