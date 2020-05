Có phải cứ va chạm là túi khí ôtô bị bung, liệu có bảo dưỡng được không?

Trên thực tế, không phải túi khí nào cũng bung khi ôtô xảy ra va chạm mà trong mỗi trường hợp nhất định, loại phù hợp mới được kích hoạt. Dưới đây là tư vấn của chuyên gia Toyota Việt Nam về những kiến thức cơ bản liên quan đến túi khí.

Túi khí có thay thế được cho dây an toàn không?

Túi khí không thể thay thế được dây an toàn mà chỉ hỗ trợ thêm cho dây an toàn. Nếu không sử dụng dây an toàn, tính mạng của bạn sẽ nguy hiểm. Việc không sử dụng dây đai an toàn, có thể dẫn đến nguy cơ chấn thương cho người lái trong quá trình túi khí hoạt động khi xảy ra va chạm. Do đó, khách hàng được khuyến cáo luôn thắt dây đai an toàn mỗi khi lên xe để đảm bảo hiệu quả hoạt động và bảo vệ tối đa của túi khí và dây đai an toàn.

Túi khí và bộ căng đai khẩn cấp có hoạt động đồng thời hay không?

Việc kích hoạt bộ căng đai khẩn cấp hay túi khí phụ thuộc vào mức độ va chạm. Trong những va chạm mà chỉ cần bộ căng đai khẩn cấp hoạt động là đảm bảo an toàn cho hành khách thì chỉ một mình bộ căng đai được kích hoạt, túi khí sẽ không cần kích hoạt.

Nếu va chạm mà bộ căng đai khẩn cấp cùng dây đai an toàn không đủ để đảm bảo an toàn cho khách hàng thì túi khí sẽ kích hoạt.

Hình ảnh thực tế cho thấy khi các túi khí được bơm phồng. Ảnh: Toyota Vietnam

Có phải cứ va chạm là túi khí bung?

Đây là cách hiểu chưa hoàn toàn đúng.

Trong trường hợp va chạm có xung lực tác động nhỏ, cấu trúc thân xe hấp thu xung lực CIAS và đai an toàn kết hợp để bảo vệ hành khách.

Trong trường hợp va chạm có xung lực tác động lớn, bộ căng đai khẩn cấp và túi khí sẽ kích hoạt để bảo vệ hành khách bởi khi đó cấu trúc thân xe hấp thu xung lực và dây đai an toàn không đủ để bảo vệ lái xe và hành khách khỏi những chấn thương nghiêm trọng hoặc tính mạng bị đe dọa.

Hệ thống túi khí là thiết bị bổ sung, hỗ trợ thêm cho dây đai an toàn. Túi khí kết hợp với bộ căng đai khẩn cấp ngăn chặn hoặc giảm chấn thương. Túi khí được thiết kế bung ra trong trường hợp bộ căng đai khẩn cấp không thể bảo vệ hành khách khỏi va chạm thứ cấp trong cabin.

Tại sao túi khí không kích hoạt trong mọi va chạm?

Túi khí là thiết bị chỉ hoạt động một lần. Nếu túi khí hoạt động khi có va chạm nhỏ chưa ảnh hưởng đến tính mạng người ngồi trong xe thì nó sẽ không thể bảo vệ người ngồi trong xe khi gặp phải va chạm mạnh liền sau đó.

Do đó, túi khí chỉ hoạt động khi va chạm thực sự ảnh hưởng đến tính mạng người ngồi trong xe.

Một số tình huống túi khí không hoạt động: Va chạm từ phía sau xe; va chạm vào đầu xe nhưng lực va chạm hướng xuống dưới như đâm vào gầm xe tải; xe đang di chuyển ở tốc độ 30-35 km/h va chạm với cây nhỏ hoặc vật có thể dịch chuyển; túi khí trước sẽ không kích hoạt khi xe bị lật hay bị va chạm vào bên hông; khi xe đang đứng yên, túi khí của nó có thể không hoạt động khi va chạm từ phía trước với xe có trọng lượng tương đương đang di chuyển ở tốc độ 40-50 km/h.

Làm thế nào để biết xe của tôi có vấn đề về túi khí? Nếu có, tôi phải làm thế nào?

Để biết xe của mình có bị vấn đề về túi khí hay không, có thể xem tình trạng đèn cảnh báo túi khí trên đồng hồ táp lô. Nếu hệ thống hoạt động bình thường thì đèn cảnh báo này sẽ tắt sau 6s khi khóa điện bật ON. Nếu đèn này tiếp tục sáng thì hệ thống túi khí của xe đang gặp vấn đề.

Khi thấy đèn cảnh báo này, quý khách hãy mang xe của mình đến trạm dịch vụ ủy quyền của các đại lý ôtô để được hỗ trợ.

Các túi khí nổ rồi có sử dụng lại được không?

Túi khí và bộ căng đai khẩn cấp là những thiết bị chỉ kích hoạt một lần, có nghĩa khi túi khí và bộ căng đai khẩn cấp đã kích hoạt thì phải thay thế.

Túi khí có phải thay thế hay bảo dưỡng định kì hay không?

Túi khí là thiết bị không phải thay thế hay bảo dưỡng định kì.

