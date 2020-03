Những thói quen phổ biến khiến ôtô trở nên hao xăng bất thường

Thói quen nhồi ga, phanh gấp hay ít thường xuyên bảo dưỡng xe là một trong những nguyên nhân khiến ôtô hao tốn nhiên liệu hơn mức bình thường, đồng thời dễ dẫn đến những hư hỏng trong quá trình sử dụng.

Bảo dưỡng xe không đúng lịch cũng là một trong những nguyên nhân khiến xe ôtô hao xăng. Ảnh TK.

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát báo sai

Cảm biết nhiệt độ nước làm mát được gắn ở sườn động cơ, tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát và được cấu tạo từ điện trở. Khi cảm biến bị lỗi sẽ báo kết quả sai lệch thấp hơn so với nhiệt độ thực tế. Do đó, ECU ghi nhận rằng động cơ đang ở trạng lạnh mặc dù thực tế động cơ đã nóng lên, vì vậy lượng nhiên liệu được phun vào động cơ sẽ nhiều hơn so với bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây lãng phí nhiên liệu cho xe.

Nhồi ga, phanh gấp

Lái xe quá nhanh, thường xuyên nhồi ga khiến tốc độ, vòng tua máy không ổn định là một trong những thói quen xấu không chỉ gây mất an toàn khi tham gia giao thông mà còn khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Bên canh đó, việc phanh gấp còn làm cho xe bị mất trớn, vô tình tạo thêm áp lực kéo khiến động cơ phải hoạt động vất vả.

Thường xuyên để lốp thiếu hơi

Theo các kỹ thuật viên ôtô, việc lốp xe quá mòn hay áp suất lốp thấp sẽ làm gia tăng diện tích ma sát giữa bánh xe và mặt đường, do đó tạo ra lực cản lớn khiến động cơ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn khi vận hành.

Nổ máy xe khi dừng đỗ

Nhiều bác tài thường nghĩ rằng, việc khởi động lại động cơ sẽ tốn xăng hơn trong khi nổ máy khoảng 2-3 phút. Tuy nhiên, các mẫu xe sản xuất trong khoảng 5 năm trở lại đây đều được áp dụng công nghệ phun xăng hiện đại, vì vậy sẽ phun ra một lượng xăng rất nhỏ để xe khởi động lại.

Trong khi đó, mỗi phút để xe nổ cầm chừng sẽ tiêu tốn lượng xăng giúp bạn đi được quãng đường 1 km. Điều này lý giải tại sao xe lai hybrid lại tắt động cơ xăng khi dừng, thậm chí trong khoảng thời gian rất ngắn.

Hạ cửa sổ khi xe đang chạy ở tốc độ cao

Một số bác tài thường tắt điều hoà, hạ cửa kính để lấy gió bên ngoài khi di chuyển nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Đây thực sự là thói quen sai lầm của tài xế, bởi việc mở cửa sổ khi xe đang chạy sẽ làm tăng tăng lực cản gió, khiến cho động cơ phải hoạt động nhiều hơn, tốn nhiêu liệu hơn.

Bám đuôi xe khác

Việc bám đuôi xe trước mặt sẽ khiến cho các bác tài liên tục sử dụng chân phanh và đạp ga, do đó sẽ làm động cơ tiêu hao nhiên liệu không đáng có. Theo một số bác tài có kinh nghiệm, bạn nên giữ khoảng cách 5 giây so với xe phía trước để có thể chủ động xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đồng thời tiết kiệm được nhiên liệu và hao mòn má phanh.

Tăng tốc nhanh sau khi chờ đèn đỏ

Nhiều tài xế thường nhấn mạnh chân ga để xe nhanh chóng vọt lên phía trước. Tuy nhiên, thói quen này càng làm cho xe bị hao tổn nhiên liệu và nhanh hao mòn động cơ. Vì vậy, bạn nên nhấn chân ga từ từ cho đến khi đạt được tốc độ cần thiết nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Lâu ngày không thay dầu động cơ

Trường hợp chủ xe quên thay dầu máy trong một thời gian dài hoặc chạy quá khoảng vài nghìn km sẽ khiến khả năng bôi trơn của động cơ không còn hiệu quả. Do đó, dẫn đến việc ma sát sinh ra khi động cơ hoạt động sẽ lớn hơn và làm máy nóng hơn. Vì vậy, xe của bạn sẽ “ngốn” nhiều xăng hơn trạng thái bình thường rất nhiều.

Lọc gió động cơ bị bẩn

Tương tự như những nguyên nhân trên, việc lọc gió động cơ bị bẩn cũng làm cản trở quá trình hoạt động của động cơ, từ đó làm mức tiêu hao nhiên liệu của xe tăng đáng kể.