Những thói quen tai hại khiến túi khí ôtô trở thành "tội đồ"

Túi khí là một trong những bộ phận cực kỳ quan trọng giúp bảo vệ tính mạng các thành viên trong xe ôtô. Tuy nhiên, một số sai lầm dưới đây có thể khiến cho túi khí không hoạt động và gây ra sự cố đáng tiếc.

Lắp thêm khung cản trước

Nhiều bác tài thường có sở thích lắp thêm khung cản để trang trí và bảo vệ xe khỏi bị trầy xước. Việc làm này rất nguy hiểm bởi sẽ gây cản trở các cảm biến phía trước khi phát hiện va chạm, đồng thời không thể truyền tín hiệu để túi khí được bung ra.

Gác chân lên táp lô

Trong những chuyến đi xa, một số người ngồi ở ghế phụ phía trước thường gác chân lên táp lô xe cho đỡ mỏi. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến bạn bị thương tích nặng ở phần chân do lực đẩy rất mạnh của túi khí khi xảy ra đâm đụng.

Trường hợp túi khí không bung khi xảy ra tai nạn thì thói quen gác chân lên táp lô cũng rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho người ngồi phía trước.

Túi khí sẽ không bung nếu tài xế không thắt dây an toàn. Ảnh ST.

Ngồi quá gần vô lăng

Một số tài xế có thói quen chỉnh ghế ngồi sát vô lăng để quan sát phía trước tốt hơn. Vì vậy, nếu túi khí bung ra khi xảy ra đâm đụng có thể gây chấn thương vùng mặt và ngực của tài xế.

Ngoài ra, việc tài xế ngồi quá sát vô lăng sẽ khiến túi khí không có đủ thời gian để nổ hết cỡ và tạo lớp đệm đủ an toàn để bảo vệ tài xế. Tốt nhất, các bác tài nên giữ khoảng cách an toàn với vô lăng.

Không cài dây an toàn

Theo khuyến cáo của các hãng xe hơi, túi khí ở hàng ghế phía trước chỉ hoạt động khi người ngồi thắt dây an toàn. Do đó, bạn cần chủ động thắt dây an toàn để bảo vệ tính mạng bản thân và các thành viên ngồi trong xe.

Lắp phụ kiện trên ghế

Trên các dòng xe cao cấp, túi khí còn được lắp đặt bên trong ghế ngồi. Nếu chủ xe bọc thêm các phụ kiện như đệm massage, lót ghế hạt gỗ,… sẽ làm cản trở việc bung túi khí và trực tiếp gây hại cho người ngồi trong xe.

Xe càng trang bị nhiều túi khí sẽ đảm bảo an toàn hơn cho người ngồi trong xe. Ảnh ST.

Bày đồ trang trí trên táp lô

Việc trưng bày hoặc dính các vật trang trí trên táp lô có thể rất nguy hiểm nếu xảy ra va chạm và túi khí bung ra. Khi xảy ra đâm đụng, túi khí sẽ nổ với tốc độ rất nhanh và tạo ra lực lớn.

Do đó, các hãng xe, cũng như các tổ chức an toàn đều khuyến cáo không nên trang trí hoặc lắp thêm đồ vật ở khu vực gần túi khí nhằm đảm bảo an toàn cho người ngồi hàng ghế trước.

Không để ý cảnh báo túi khí trên đồng hồ

Trường hợp đèn túi khí sáng liên tục khi xe đang nổ máy là hiện tượng cảnh báo cho người lái biết hệ thống túi khí đang có lỗi. Một số nguyên nhân thông thường gây ra hiện tượng này như giắc điện bị ô-xy hóa hoặc bị đứt, cuộn xoắn trên vô lăng bị hỏng và cảm biến túi khí có vấn đề…

Khi gặp hiện tượng này, chủ xe cần sớm đưa xe đi chỉnh sửa, hoặc thay thế các phụ tùng nếu đã hư hỏng nặng.