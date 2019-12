Kia Soluto lần đầu lọt top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam

Mẫu xe hạng B Kia Soluto lần đầu có tên trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam với thành tích 1.016 xe bán ra trong tháng 11.2019.





Kia Soluto lần đầu lọt Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 11.2019





Theo số liệu thống kê từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng tháng 11.2019, Kia Soluto bán ra thị trường 1.016 xe, xếp thứ 3 trong phân khúc xe hạng B, sau Toyota Vios (2.561 xe) và Hyundai Accent (1.987 xe).



So với tháng trước đó, Kia Soluto cũng đã có doanh số tốt hơn, nếu tháng 10.2019, mẫu xe này có 725 xe bán ra thị trường thì sang tháng 11.2019, con số này là 1.016 xe. Kết quả này đã phần nào cho thấy Kia Soluto đang dần trở thành lựa chọn phổ biến đối với nhiều khách hàng. Với giá bán dễ tiếp cận chưa tới 400 triệu đồng, Kia Soluto thích hợp cho cả khách hàng mới mua xe lần đầu và những người mua xe để kinh doanh dịch vụ, chạy taxi công nghệ...





Kia Soluto đang dần được ưa chuộng hơn tại thị trường Việt Nam





Tuy vậy, Kia Soluto chưa thể so sánh về doanh số với 2 mẫu xe đầu bảng trong phân khúc là Toyota Vios và Hyundai Accent khi khoảng cách về doanh số với 2 đối thủ này vẫn còn chênh lệch lớn. Điều này cũng dễ hiểu khi xét về thiết kế và trang bị thì Kia Soluto vẫn còn thua kém nhiều nên không hấp dẫn với các đối tượng mua xe chạy phục vụ nhu cầu cá nhân.



So với các đối thủ còn lại, Kia Soluto vẫn vượt trội hơn Honda City (883 xe), Mazda2 (139 xe), Mitsubishi Attrage (213 xe) và Suzuki Ciaz (6 xe). Do đó kết quả hiện tại của Kia Soluto cũng là rất đáng ghi nhận.



Trước đó, vào tháng 9.2019, Kia Soluto tung ra thị trường Việt Nam với giá bán chỉ từ 399 - 455 triệu đồng. Mức giá này, không chỉ biến Kia Soluto trở thành mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc sedan hạng B, mà còn đe dọa đánh chiếm cả thị phần của một số mẫu xe cỡ nhỏ hạng A khác.





Nội thất Kia Soluto phiên bản cao cấp số tự động dành cho nhu cầu sử dụng gia đình





Rõ ràng, cuộc đua tranh trong phân khúc xe sedan hạng B cũng khốc liệt không kém phân khúc xe hạng C vốn đang rất chật chội. Miếng bánh thị phần đang là áp lực khiến các hãng xe liên tục tung chiêu khuyến mãi để giành khách dù mùa mua sắm cuối năm đang đến gần.

Theo Gia Linh (thanhnien)