Cục Đăng kiểm "tuýt còi" nhiều lô linh kiện ôtô nhập khẩu không đạt chuẩn

Trong năm 2019, cơ quan đăng kiểm đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất linh kiện xe ôtô, xe máy có nguồn gốc nước ngoài không đạt yêu cầu về chất lượng khi nhập khẩu về Việt Nam.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị đã phát hiện hơn 30 trường hợp cơ sở sản xuất linh kiện xe cơ giới tại nước ngoài không đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm khi nhập về Việt Nam trong năm 2019. Nguyên nhân do linh kiện không được sản xuất tại nơi cơ sở sản xuất đăng ký, không có đầy đủ hoặc không kiểm soát thực hiện đúng các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.



Bên cạnh đó, quy trình nhập khẩu linh kiện vào trong Việt Nam sẽ phải kiểm định riêng lẻ từng lô linh kiện xe để đảm bảo an toàn chất lượng. Trường hợp cơ sở sản xuất nước ngoài có chứng nhận nguồn gốc rõ ràng trong thời hạn 3 năm kể từ khi được cấp phép, thì chỉ phải kiểm tra mẫu đối với mỗi lô linh kiện nhập khẩu.



Cũng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời gian qua đã có hơn 80 ôtô, xe máy chuyên dụng và một lô xe đạp điện nhập khẩu bị cơ quan đăng kiểm từ chối cấp chứng nhận kiểm định do không đảm bảo chất lượng. Trong đó, đơn vị tiến hành thông báo cho cơ quan hải quan xử lý gần 40 xe tẩy xóa số khung, số máy.



Đối với cơ sở sản xuất trong nước, trong năm 2019, Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hiện, yêu cầu 11 cơ sở sản xuất lắp ráp xe, linh kiện xe cơ giới, xe đạp điện phải khắc phục tiêu chuẩn về cơ sở sản xuất.



Bởi theo quy định, linh kiện ôtô được nhập khẩu từ cơ sở sản xuất nước ngoài phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn IATF 16949. Đồng thời, cơ sở sản xuất lắp ráp ôtô, xe máy trong nước phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở.

Theo Trần Khanh (Báo Lao Động)