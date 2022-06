Hôm nay, Việt Nam đón "siêu trăng dâu ảo ảnh" mọc giữa hoàng hôn

Trăng tròn tháng 6 sẽ là một siêu trăng dâu tuyệt đẹp và góc quan sát từ Việt Nam vô tình hội tụ nhiều điều kiện để có thể quan sát nó to và rực rỡ ngoài mong đợi.





Siêu trăng là cụm từ chỉ những lần Mặt Trăng nhìn to hơn mức bình thường trong giai đoạn trăng tròn, do vô tình di chuyển vào khu vực 10% gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo.



Theo SciTech Daily, trăng tròn tháng 6 sẽ rơi vào ngày 14-6, có thể chênh lệch đôi chút tùy vào múi giờ từng khu vực. Tuy nhiên, trong suốt 3 ngày từ tối 12-6 đến rạng sáng 15-6, những người yêu thích thiên văn có thể quan sát siêu trăng với độ tròn gần như tuyệt đối.





Siêu trăng dâu - Ảnh đồ họa từ SCITECH DAIL



Siêu trăng lần này được gọi là "siêu trăng dâu", bởi "trăng dâu" là cái tên phổ biến mà các quốc gia phương Tây gọi trăng tròn tháng 6. Ngoài ra nó còn có những cái tên vô cùng ngọt ngào: trăng mật ong, trăng hoa hồng, trăng gieo trồng... Tháng 6 là mùa nở rộ của dâu, hoa hồng và nhiều thực vật khác, mùa hoạt động mạnh mẽ của ong mật và cùng là mùa gieo cấy ở nhiều nơi trên thế giới.



Theo định vị của trang Time and Date tại TP HCM, siêu trăng dâu sẽ đạt độ tròn tuyệt đối ở đất nước chúng ta vào lúc 18 giờ 51 phút ngày 14-6.



Đây là một cơ may hiếm có bởi vào mùa hè ở Việt Nam, khung giờ đó chỉ sau khi bóng hoàng hôn đổ xuống một chút. Mặt trăng mới mọc lúc hoàng hôn sẽ tạo ra hiện tượng "ảo ảnh mặt trăng" khiến nó to và huyền ảo hơn bình thường. Khi ảo ảnh mặt trăng kết hợp với siêu trăng, đó là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.



Bạn nên quan sát "siêu trăng dâu ảo ảnh" ngay từ lúc hoàng hôn bởi mắt thường hoàn toàn không thể phân biệt việc trăng chưa tròn tuyệt đối. Cũng theo Date and Time, đến 8 giờ sáng ngày 14-6 theo giờ Việt Nam, mặt trăng đã tròn tới 99,7% và sẽ tiếp tục tăng lên từ giờ cho đến tối.

Theo ANH THƯ (NLĐO)