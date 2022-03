Bí ẩn hàng chục mộ vua "vô hình": không ai thấy dù lộ thiên hàng thế kỷ

Hàng chục mộ vua "thất lạc" cùng hoàng hậu, công chúa và hoàng tử của họ vừa được các nhà khoa học Anh xác định từ 20 khu chôn cất đã biết: họ nằm đó, trước mắt nhân loại nhưng luôn bị bỏ qua như vô hình!





Theo Live Science, lý do những ngôi mộ hoàng gia quan trọng này lại bị bỏ qua ở một đất nước mà lĩnh vực khảo cổ cực kỳ phát triển, đó là những vị vua này và gia đình đã được chôn cất - có vẻ là cố ý - trong những ngôi mộ đơn sơ như thường dân. Chỉ có thể nhận ra họ bằng một kiểu dấu hiệu rất kín đáo.



Tổng cộng 65 ngôi mộ hoàng gia chưa từng biết đã được xác định trong cuộc kiểm tra mới nhất tại 20 khu chôn cất lâu đời ở phía Tây xứ England và xứ Wales, có niên đại khoảng thế kỷ 5 đến thế kỷ 7 sau Công Nguyên.





Bức tranh "Cái chết của vua Arthur", một nhân vật huyền thoại của nước Anh, được cho là một vị vua vĩ đại đã bảo hộ nước Anh khỏi sự xâm lược của người Anglo-Saxon. Có rất nhiều "vua Arthur" trong thực tế, nhưng mộ phần của họ chưa từng được tìm thấy - Ảnh: John Garrick





Đó là mộ của những vị vua Anh bản địa thời hậu La Mã, được an táng với tập tục hoàn toàn khác những người cai trị Anglo-Saxon định cư ở khu vực phía Đông.



"Trong khi những người cai trị Anglo Saxon thời đó được chôn cất công phu với những đồ tùy táng giá trị thì những người Anh theo đạo Cơ Đốc có thể coi đó là một tập tục ngoại giáo" - giáo sư Ken Dark từ Đại học Reading (Vương quốc Anh) và Đại học Navarra (Tây Ban Nha), giải thích.



Nhóm của giáo sư Dark đã bắt đầu cuộc nghiên cứu để giải mã bí ẩn về sự "mất tích" mộ phần của các vị cua Anh trong thời kỳ nói trên: hầu như không có lăng mộ nào của họ từng được khai quật, dù các di tích và lăng mộ vua Anglo-Saxon cùng thời thì rất nhiều.



Họ đã tìm thấy các ngôi mộ hoàng gia này trong trạng thái được xây dựng rất chuẩn và kỷ lưỡng, nhưng hoàn toàn giống những ngôi mộ bình thường nằm trong cùng khu chôn cất, thậm chí đơn sơ thấy rõ so với các mộ phần ngoại giáo gần đó. Dù là mộ vua chúa nhưng hầu hết đều không có bia đá khắc chữ, nên rất khó xác định nhân thân của họ.



Các gia đình hoàng gia thường nằm chung trong một khu vực nhỏ, có cụm tới 4 ngôi mộ, cũng có người nằm riêng. Các cụm mộ thường có kích thước tương đồng với bề ngang khoảng 4-9 mét, dài 9 mét.



Chính sự tương đồng, chỉn chu trong việc xây cất các cụm mộ này là manh mối đầu tiên đưa các nhà khảo cổ đến việc xác định được loại mộ nào là mộ hoàng gia. Ngoài ra, mộ của thành viên hoàng tộc cũng thường nằm ở trung tâm của một vòng vây được tạo thành từ các ngôi mộ khác, có thể thành hình chữ nhật hoặc hình tròn.



Truyền thống "mộ kín" giữa vòng vây vốn xuất phát từ các phong tục chôn cất cuối thời La Mã, như một cách kín đáo tôn lên địa vị của người đã khuất.



Ngoài những điều trên, các vị vua, hoàng hậu, công chúa và hoàng tử nước Anh này đã an nghỉ hoàn toàn giản đơn, không hề có đồ tùy táng đắt giá xung quanh, theo bài công bố trên Journal Society of Antiquaries of Ireland.

Theo Thu Anh (NLĐO)