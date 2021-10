WHO cảnh báo có thể xuất hiện một loại virus mới không thể ngăn chặn

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng một loại virus không thể "cản phá" có thể xuất hiện. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19.



WHO nối lại cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP



Sputnik ngày 30.10 dẫn cảnh báo của Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc WHO - cho hay, một loại virus mới có thể xuất hiện vào một thời điểm nào đó mà không thể bị ngăn chặn.



Ông Ghebreyesus nói trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và y tế G20: "Về mặt sinh học, chắn chắn một lúc nào đó, một loại virus khác sẽ xuất hiện mà chúng ta không thể nào ngăn chặn".



Người đứng đầu WHO đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế học hỏi từ đại dịch hiện tại để luôn sẵn sàng ứng phó với đại dịch tiếp theo có thể xảy ra.



Theo ông Ghebreyesus, thế giới cần một "WHO được củng cố, trao quyền và tài trợ bền vững", một cơ chế tài chính mới để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh với đại dịch và quản trị tốt hơn. Để đạt được mục tiêu này, ông kêu gọi các quốc gia ủng hộ việc thành lập Ban Tài trợ cho Các mối đe dọa Sức khỏe và ký kết một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý về việc chuẩn bị và ứng phó với đại dịch.

https://laodong.vn/the-gioi/who-canh-bao-co-the-xuat-hien-mot-loai-virus-moi-khong-the-ngan-chan-969075.ldo

Theo NGUYỄN HẠNH (LĐO)