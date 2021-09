Trung Quốc muốn chế tạo drone siêu thanh bay trên sao Hỏa

Các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch tạo ra một loại máy bay siêu thanh có thể di chuyển hàng hóa đường dài trên sao Hỏa.



Trực thăng Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA

Trực thăng Ingenuity của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hiện có thể bay ở độ cao hơn 600 m, dù bầu khí quyển sao Hỏa mỏng hơn Trái đất 100 lần, không phù hợp cho cánh quạt của máy bay trực thăng hoạt động.

Theo SCMP, máy bay siêu thanh (hypersonic) là phương tiện được chế tạo để bay trong bầu khí quyển mỏng. Theo tính toán của Giáo sư Xu Xu và đồng nghiệp tại Trường đại học Beihang ở Bắc Kinh (Trung Quốc), một chiếc drone (máy bay không người lái) nặng 500 kg, với nhiên liệu chiếm một nửa trọng lượng, có thể lướt qua địa hình sao Hỏa nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh lan truyền trong 1.000 km.

Thực hiện một chuyến bay siêu thanh trên sao Hỏa sẽ không dễ dàng như ở Trái đất, dù vậy, môi trường trên sao Hỏa lại có một số lợi thế khác. Chẳng hạn, lực hấp dẫn của sao Hỏa bằng 1/3 Trái đất, mật độ không khí sao Hỏa cũng thấp hơn, nghĩa là drone ít sản sinh nhiệt hơn khi bay cùng độ cao so với Trái đất.

Tuy nhiên, Giáo sư Xu cho rằng chuyến bay siêu thanh đầu tiên trên sao Hỏa có thể mất 30 năm nữa mới sẵn sàng, vì còn nhiều vấn đề kỹ thuật cần giải quyết. Nếu thành công, máy bay siêu thanh sẽ giúp con người vận chuyển hàng hóa đường dài.

Drone siêu thanh sẽ sử dụng magiê làm nhiên liệu thay vì oxy. Con người không thể hít thở bầu không khí chứa 96% là CO2, nhưng magiê có thể đốt cháy CO2, vì thế các nhà khoa học Nhật Bản từng đề xuất magiê làm nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển trên sao Hỏa từ những năm 1980.

Drone siêu thanh sẽ không có cánh quạt khổng lồ như những loại máy bay trên sao Hỏa khác, mà cánh của nó sẽ mỏng như cánh của tên lửa hành trình. Drone có thể bay đến độ cao 5.000 m, thấp hơn so với các máy bay hàng không ở Trái đất do không khí sao Hỏa loãng hơn. Do đó, drone siêu thanh sẽ cần tránh những ngọn núi cao gấp ba lần đỉnh Everest trên sao Hỏa.

Không chỉ Trung Quốc, các nhà nghiên cứu trên toàn cầu đã tìm cách chế tạo tên lửa hoạt động bằng magiê và những loại nhiên liệu khác. Đã có một số ngư lôi được thiết kế với công nghệ tương tự để đạt được tốc độ cực nhanh trong nước nhưng vẫn còn vướng nhiều vấn đề kỹ thuật chưa thể giải quyết, chủ yếu là do đặc tính của magiê.

Trung Quốc và Nga cũng đang triển khai nhiều loại vũ khí siêu thanh trong những năm gần đây. Đến năm 2035, nhà chức trách Trung Quốc kỳ vọng chế tạo thành công một máy bay siêu thanh có thể chở 10 hành khách đến bất cứ đâu trên Trái đất trong vòng 1 giờ. Đến năm 2045, Trung Quốc sẽ có một đội máy bay vũ trụ có thể đưa 10.000 hành khách lên quỹ đạo gần Trái đất, hoặc đến Mặt trăng, sao Hỏa.