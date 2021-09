Bí ẩn loài hoa đẹp hiếm nhất thế giới chỉ mọc ở hai địa điểm

"Middlemist’s Red” hay còn gọi là hoa trà đỏ, được đặt theo tên của John Middlemist, người có công thu thập chúng ở Trung Quốc và chuyển đến Anh vào năm 1804.



Điểm du lịch chợ Chu - Thái Nguyên với những bí ẩn các hình vẽ chưa rõ niên đại trên chùa Hang

Hoa trà đỏ. (Nguồn: odditycentral.com)



“Middlemist’s Red” hay còn gọi là hoa trà đỏ, được xem là loài hoa hiếm nhất trên thế giới vì chỉ mọc ở hai địa điểm trên thế giới là New Zealand và Anh.



Loài hoa này được đặt theo tên của John Middlemist, người có công thu thập chúng ở Trung Quốc và chuyển đến Anh vào năm 1804. Hoa trà đỏ luôn là một loài hoa hiếm và chỉ có thể nhìn thấy trong khuôn viên của những gia đình khá giả ở Anh.



Mặc dù có từ “đỏ” (Red) trong tên gọi nhưng loài hoa này thực chất lại có một màu hồng đậm đặc trưng.



Không hiểu bằng cách nào đó, loài hoa này đã dần biến mất trên khắp London và toàn Vương quốc Anh, ngoại trừ một nơi.



Đến năm 1823, khu vườn ở công trình Chiswick House là nơi duy nhất ở Anh mà người ta có đến để thể chiêm ngưỡng hoa trà đỏ. Sau đó, vào năm 1833, hoa trà đỏ được phát hiện đang mọc tạiWaitangi, New Zealand.



Vì sao hoa trà đỏ lại hoàn toàn biến mất ở Trung Quốc - quê hương của nó cũng như loài hoa này tới New Zealand bằng cách nào vẫn còn là những bí ẩn mà các nhà nghiên cứu chưa tìm ra được câu trả lời.



Những gì chúng ta có thể biết cho đến nay là hoa trà đỏ rất hiếm và giá trị cao.



Về mặt chính thức, Treaty House ở New Zealand và Chiswick House & Gardens ở Vương quốc Anh là hai nơi duy nhất mà bạn có thể nhìn thấy loài hoa trà đỏ quý hiếm này.



Tuy nhiên trên thực tế, người Anh đã và đang đẩy mạnh nhân giống hoa trà đỏ bằng phương pháp ươm cành. Dĩ nhiên, chỉ những người rất giàu có mới đủ khả năng mua giống hoa này.



Geraldine King, người làm vườn tại Chiswick House & Gardens, cho biết vài thế kỷ trước, khi Công tước xứ Devonshire sở hữu khu vườn này, ông đã bán một cành hoa trà đỏ với giá tương đương khoảng 4.400 USD (hơn 100 triệu đồng).

Theo Minh Phương (Vietnam+)