Trái đất đang lao nhanh trong không gian đến mức nào?

Trái đất không ngừng chuyển động. Nó tự xoay quanh trục, di chuyển quanh mặt trời, và năm trong hệ mặt trời đang xoay quanh Dải Ngân hà.



Trái đất không ngừng quay. Ảnh: NASA

Trang blog Ask an Astronomer, do nhóm các nhà thiên văn học của Đại học Cornell (Ithaca, bang New York, Mỹ) vận hành, cho hay Trái đất đang xoay quanh trục với tốc độ 1.670 km/giờ.

Bên cạnh đó, địa cầu xoay quanh mặt trời với tốc độ 110.000 km/giờ.

Về phần mình, hệ mặt trời cũng di chuyển không ngừng. Thái Dương hệ thuộc Dải Ngân hà, vốn xoay quanh trung tâm của nó. Các nhà khoa học biết được Dải Ngân hà đang xoay quanh tâm nhờ vào việc quan sát các vì sao, theo nhà vật lý thiên thể lý thuyết Katie Mack của Đại học bang Bắc Carolina.

Với việc nghiên cứu chuyển động tương đối của những ngôi sao khác so với mặt trời, giới khoa học xác định được hệ mặt trời đang xoay quanh tâm của Dải Ngân hà với vận tốc khoảng 720.000 km/giờ.

Bản thân Dải Ngân hà cũng di chuyển không ngừng trong vũ trụ.

Theo Hạo Nhiên (TNO)