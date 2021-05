Phát hiện mới về khả năng bẩm sinh của loài dơi

Hai nhà nghiên cứu thuộc ngành Động vật học của trường Đại học Tel Aviv (Israel) phát hiện ra khả năng bẩm sinh của loài dơi về cảm nhận tốc độ âm thanh.



Một con dơi trưởng thành bay từ chỗ đậu của nó tới mục tiêu thức ăn. Ảnh: Nhà nghiên cứu Eran Amichai.

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, hai nhà nghiên cứu Eran Amichai và Yossi Yovel mô tả các thí nghiệm họ đã thực hiện với cả dơi hoang dã và dơi nuôi, đồng thời công bố những phát hiện mới.

Từ lâu, các nhà khoa học đã biết loài dơi có khả năng định vị bằng tiếng vang để xác định khoảng cách từ chúng tới một vật thể. Chúng phát ra một tín hiệu, sau đó đo khoảng cách bằng khoảng thời gian mà tín hiệu đó phản hồi lại.

Một điều chưa chắc chắn là liệu khả năng cảm nhận tốc độ có phải bẩm sinh hay chúng học được. Để trả lời câu hỏi đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành hai loại thí nghiệm: một với con dơi được nuôi trong phòng thí nghiệm và loại còn lại với con dơi hoang dã.

Thí nghiệm đầu tiên, các nhà nghiên cúu nuôi những con dơi từ khi chúng còn nhỏ cho đến khi đủ lớn để tự tìm thức ăn. Khi cho ăn, mỗi con dơi được huấn luyện để bay đến mục tiêu thức ăn là con cá đặt cách nó 130 cm.

Một số con dơi khác được nuôi trong môi trường có thêm helium trong không khí. Helium nhẹ hơn không khí, do đó âm thanh truyền đi nhanh hơn.

Trong trường hợp đầu tiên, các nhà nghiên cứu tính giờ và kiểm tra khả năng tiếp cận thức ăn của con dơi trong môi trường bình thường. Ở trường hợp thứ hai, những con dơi được thử nghiệm tương tự trong môi trường được thêm khí helium.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những con dơi bay trong môi trường được bổ sung khí helium có xu hướng đánh giá thấp khoảng cách đến mục tiêu thức ăn. Vì như đã đề cập ở trên, helium truyền âm thanh nhanh hơn. Trong thí nghiệm thứ hai với một số con dơi hoang dã, họ cũng huấn luyện chúng tương tự như với thí nghiệm đầu.

Sau đó, họ thử nghiệm hai trường hợp giống như trên và thu được kết quả tương tự. Những con dơi bay trong môi trường không khí bổ sung helium có xu hướng đánh giá thấp khoảng cách tới mục tiêu. Do đó, các nhà khoa học cho rằng dơi có khả năng cảm nhận bẩm sinh về tốc độ âm thanh.

KHÁNH LY (LĐO)