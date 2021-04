Lịch trình "bay" cùng trực thăng sao Hỏa của NASA ngày 11.4

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA sắp thực hiện chuyến bay lịch sử trên hành tinh đỏ.

Trực thăng Ingenuity của NASA trên sao Hỏa ngày 7.4. Ảnh: NASA.

Trực thăng sao Hỏa nặng 1,8 kg dự kiến ​​cất cánh từ miệng núi lửa Jezero trên hành tinh đỏ vào Chủ nhật, ngày 11.4, lúc 12h30, giờ mặt trời trên sao Hỏa (tức 22h54, giờ EDT, hay 9h54, ngày 12.4, giờ Việt Nam), website của NASA thông tin.

Trực thăng Ingenuity của NASA dự kiến bay ở độ cao 3m từ bề mặt sao Hỏa trong thời gian tới 30 giây.

Các chuyên gia điều khiển sứ mệnh tại Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA ở Nam California, Mỹ, dự kiến ​​nhận những dữ liệu đầu tiên từ chuyến bay đầu tiên trên sao Hỏa của trực thăng Ingenuity vào khoảng 4h15 sáng 12.4, theo giờ EDT (15h15 cùng ngày, giờ Việt Nam).

NASA TV sẽ phát sóng trực tiếp khi nhóm điều khiển sứ mệnh nhận được dữ liệu và phần bình luận bắt đầu lúc 3h30 sáng 12.4, giờ EDT (14h30 chiều cùng ngày, giờ Việt Nam).

Trực thăng Ingenuity của NASA kiểm tra quay chậm các cánh quạt vào ngày 8.4.2021. Ảnh: NASA.

Thomas Zurbuchen, phó quản trị viên phụ trách khoa học tại trụ sở NASA cho biết: “Dù Ingenuity không mang theo dụng cụ khoa học nào, nhưng chiếc trực thăng nhỏ bé này khiến sự hiện diện của nó được cảm nhận trên khắp thế giới, khi các nhà lãnh đạo tương lai theo dõi tiến trình hướng tới chuyến bay đầu tiên chưa từng có".

"Cũng giống như Ingenuity được truyền cảm hứng từ anh em nhà Wright, các nhà thám hiểm trong tương lai sẽ cất cánh bằng cách sử dụng cả dữ liệu và nguồn cảm hứng từ sứ mệnh này” - ông nói thêm.

Trực thăng sao Hỏa, theo NASA đánh giá, là một cuộc trình diễn công nghệ có độ rủi ro cao kèm theo thành quả lớn. Nếu trực thăng Ingenuity gặp khó khăn trong sứ mệnh kéo dài 30 sol (ngày sao Hỏa) cũng không ảnh hưởng đến việc thu thập mẫu vật khoa học của sứ mệnh thăm dò sao Hỏa của tàu vũ trụ Perseverance của NASA.

NASA cũng lưu ý, bay có điều khiển trên sao Hỏa khó hơn nhiều so với bay trên trái đất. Dù trọng lực trên sao Hỏa chỉ bằng 1/3 so với lực hấp dẫn của trái đất nhưng trực thăng sao Hỏa phải bay trên bầu khí quyển có áp suất bề mặt chỉ bằng 1% so với trái đất.

Nếu thành công, các kỹ sư NASA sẽ thu được những dữ liệu vô giá từ chuyến bay trên sao Hỏa để so sánh với các mô hình, mô phỏng và thử nghiệm được thực hiện về sao Hỏa trên trái đất.

NASA cũng sẽ có kinh nghiệm thực hành đầu tiên khi vận hành từ xa trực thăng trên sao Hỏa. Những tập hợp dữ liệu này sẽ là vô giá cho các sứ mệnh tiềm năng trên sao Hỏa trong tương lai trong đó có thể sử dụng trực thăng thế hệ tiếp theo cho các chuyến thám hiểm.

Trực thăng Ingenuity của NASA đã kiểm tra quay chậm các cánh quạt vào ngày 8.4.2021, ngày sao Hỏa thứ 48 của sứ mệnh, sẵn sàng cho chuyến bay lịch sử.

THANH HÀ (LĐO)