Sao băng phát nổ rung chuyển bầu trời Mỹ với sức mạnh 200kg TNT

Sao băng có kích thước chỉ bằng quả bóng bowling nhưng phát nổ tương đương 200kg TNT - hiện tượng thiên văn kỳ thú vừa xảy ra trên bầu trời Mỹ.



Nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú sẽ diễn ra trong năm 2021

Sao băng phát nổ trên bầu trời Mỹ. Ảnh: NASA/Getty





Một sao băng xuyên qua bầu trời đêm ở bang Vermont, Mỹ hôm 7.3, tạo ra một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục và gây ra những vụ nổ rung chuyển trái đất khi nó đốt cháy bầu khí quyển.



Theo Đài quan sát sao băng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA Meteor Watch), vụ nổ của thiên thạch đi qua bầu khí quyển đã giải phóng sức mạnh tương đương 200kg TNT cho thấy, thiên thạch này có thể nặng 4,5kg và có đường kính 15cm.



Theo NASA, thiên thạch đã đập vào bầu khí quyển với vận tốc khoảng 68.000km/h. Nó xuất hiện trên khu vực phía bắc của bang Vermont như một quả cầu lửa sáng ngay trước khi mặt trời lặn.



Đài tin tức địa phương WCAX3 ghi nhận các cuộc gọi từ khắp tiểu bang sau sự kiện này, trong đó người dân Vermont mô tả một "tiếng nổ lớn và giật nảy mình" khi thiên thạch bay qua trên đầu.



Chris Hrotic - một người bình luận trên bài đăng đầu tiên của NASA về sự kiện này - viết: “Tôi đã may mắn được nghe và nhìn thấy nó bên sông Missisquoi tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Missisquoi ở Swanton ngay trước khi mặt trời lặn. Không có tiếng nổ lớn mà là một âm thanh dồn dập khiến tôi phải nhìn lên đúng lúc. Nó sáng rực và vô cùng ngoạn mục!".



Theo NASA, sóng xung kích là kết quả của việc thiên thạch bị đứt gãy do áp suất khí quyển. Khi khối nhỏ bằng quả bóng bowling của một tiểu hành tinh mẹ lớn hơn di chuyển với tốc độ gần gấp 55 lần tốc độ âm thanh trong khí quyển, áp suất tích tụ phía trước nó và chân không hình thành phía sau. Cuối cùng, áp suất của sự chênh lệch đó đã làm cho thiên thạch nổ tung.



Nhiều người cho hay, đã nhìn thấy thiên thạch sao băng từ tận phía tây như Saratoga, New York, xa về phía bắc đến Quebec và xa về phía đông là Watertown, Massachusetts.

https://laodong.vn/the-gioi/sao-bang-phat-no-rung-chuyen-bau-troi-my-voi-suc-manh-200kg-tnt-887168.ldo



Theo Ngọc Vân (LĐO)