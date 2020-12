Nguồn gốc mặt trăng: Lý giải bất ngờ của giới khoa học Anh

Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh vừa có lý giải bất ngờ về nguồn gốc của mặt trăng.

Mặt trăng có thể hình thành do kết quả sự va chạm của trái đất với hành tinh giả định Theia. Ảnh: AFP

Mặt trăng có thể hình thành do kết quả sự va chạm của trái đất với hành tinh giả định Theia khoảng 4,5 tỉ năm về trước - các nhà khoa học Anh cho biết trong thông báo trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh.

Các nhà nghiên cứu cho rằng mặt trăng được tạo thành từ những mảnh vụn phát sinh sau khi hành tinh của chúng ta va chạm với Theia. Trong số các mảnh vỡ của vụ va chạm, các nhà khoa học tìm thấy một khối vật chất tự hấp dẫn, gần bằng kích thước của mặt trăng, chứa gần 1% sắt giống như mặt trăng, và lần đầu tiên có thành phần bên trong được phân giải.

Các chuyên gia khoa học nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của họ không phải là bằng chứng chắc chắn về nguồn gốc mặt trăng, nhưng thể hiện giai đoạn đầy hứa hẹn trong việc tìm hiểu những con đường hình thành vệ tinh của trái đất.

Theia là một hành tinh giả định, hình thành cách đây 4,6 tỉ năm, giống như những hành tinh khác trong hệ mặt trời, kích thước có thể tương đương với sao Hỏa. Hành tinh giả định được đặt theo tên của Theia - một trong những chị em Titanid trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, là mẹ của Helios, Eos và Selena - nữ thần mặt trăng.

Trước đó, các nhà khoa học đã tin rằng một trong những tiểu hành tinh hiện diện trên cùng quỹ đạo với sao Hỏa có thể là một mảnh vỡ từ mặt trăng của một thời nào đó. Đó là tiểu hành tinh 101429 (1998 VF31), thuộc loại tiểu hành tinh Trojan - những mảnh thiên thể không lớn đã rơi vào vùng cân bằng hấp dẫn trong quỹ đạo cận mặt trời của hành tinh - điểm Lagrange. Chúng nằm ở phía trước và phía sau cách hành tinh 60 độ.

KHÁNH MINH (LĐO)