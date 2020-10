Nhà khoa học của NASA tin "thế giới bên kia" có thật

Ngay cả một nhà khoa học cao cấp của NASA cũng tin “thế giới bên kia” thật sự tồn tại.

Wernher von Braun là kỹ sư tên lửa của NASA. Ông là người đã giúp Mỹ vượt lên trước Nga trong cuộc chạy đua vào không gian giữa thế kỷ trước. Ông nhập tịch Mỹ vào năm 1955 và được chuyển đến Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA).

Mới đây, trong cuốn sách “The Third Book of Words to Live By”, Braun cho rằng sự tồn tại của thế giới bên kia là hoàn toàn có cơ sở. Kỹ sư tên lửa này khẳng định các quy luật cơ bản của vũ trụ ủng hộ sự tồn tại của Chúa và thế giới bên kia. Ông cho rằng không có gì thực sự biến mất khỏi vũ trụ, và linh hồn con người thực sự bất tử.





Vị kỹ sư này cho rằng, việc có niềm tin vào thế giới sau khi chết sẽ giúp con người có nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống và họ sẽ có động lực để vươn đến những điều tốt đẹp.

Von Braun viết: “Trong thế giới hiện đại của chúng ta, nhiều người dường như cảm thấy rằng bằng cách nào đó khoa học đã tạo ra những ý tưởng tôn giáo.

Nhưng tôi nghĩ khoa học có một điều bất ngờ thực sự đối với những người hoài nghi. Ví dụ, khoa học cho chúng ta biết rằng không có gì trong tự nhiên, ngay cả những hạt nhỏ nhất có thể biến mất mà không để lại dấu vết.

Khoa học đã phát hiện ra rằng không gì có thể biến mất mà không để lại dấu vết. Thiên nhiên không biết tuyệt chủng. Tất cả những gì nó biết là sự biến đổi”.

“Tôi nghĩ rằng Chúa đã áp dụng quy tắc này vào một trong những kiệt tác của người, đó là linh hồn con người.

Mọi thứ khoa học đã dạy tôi củng cố niềm tin của mình vào sự liên tục của sự tồn tại tâm linh sau khi chết. Không có gì biến mất mà không để lại dấu vết”, Von Braun nói thêm. “Tôi tin rằng linh hồn của con người là bất tử và sẽ được đối xử công bằng trong một kiếp sống khác tôn trọng hành vi của nó”.

Phải chăng cái chết chỉ là một hình thức chuyển dạng sống qua thể khác?

Những gì mà Wernher von Braun nói dường như cho chúng ta thấy rằng có lẽ khoa học và tôn giáo có rất nhiều điểm chung. Rất có thể những gì mà các tôn giáo tin vào chính là thứ mà khoa học chưa giải thích được, hoặc sẽ giải thích vào một ngày nào đó.

Theo Vĩnh Hậu (Dân Việt)