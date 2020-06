Trái đất sẽ trải qua thảm họa tàn khốc hơn so với dịch Covid-19?

Trái đất có thể phải trải qua ngày tận thế ở quy mô tồi tệ hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng Covid-19 trong thập kỷ tới. Theo một báo cáo mới từ Deutsche Bank tuyên bố, một loạt các thảm họa có thể sẽ sớm xảy ra.

Các nhà nghiên cứu của Deutsche Bank tuyên bố có ít nhất khoảng 30% khả năng một thảm họa lớn sẽ xảy ra trong thập kỷ tới. Một đại dịch cúm lớn giết chết hơn hai triệu người có thể là một kịch bản. Để tham khảo, đại dịch Coronavirus hiện tại đã giết chết 443.765 trên toàn cầu. Các khả năng khác bao gồm một vụ phun trào núi lửa thảm khốc toàn cầu, một vụ cháy Mặt trời hoặc chiến tranh toàn cầu. Nhiều nhà nghiên cứu khác còn tuyên bố có tới 56% khả năng sẽ xảy ra một trong những thảm họa trên.

Các nhà nghiên cứu có thể đánh giá thấp khả năng gây ra thảm họa từ các trận động đất vì nó sẽ chỉ ảnh hưởng tới các địa phương riêng lẻ. Khả năng Trái đất bị đốt cháy bởi năng lượng Mặt trời cũng là một điều khó có thể xảy ra. Trong số đó, nghiên cứu của Deutsche Bank đã tính toán sự kiện có nhiều khả năng nhất đó là một cuộc chiến toàn cầu. Các tác giả của báo cáo viết: Có thể có sự cố mất điện lớn do lưới điện bị gián đoạn, do đó sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn trong toàn bộ nền kinh tế vì cơ sở hạ tầng quan trọng không hoạt động được. Nhiều sự sống có thể bị chiếm đoạt nếu việc không có điện làm ảnh hưởng đến bệnh viện và chăm sóc y tế. Truyền thông cũng sẽ bị gián đoạn, nhiều hệ thống thanh toán sẽ bị rối loạn. Và các vệ tinh [Hệ thống định vị toàn cầu] GPS sẽ phải đối mặt với sự can thiệp từ nhiều thế lực, gây bất lợi cho tất cả các cá nhân và ngành công nghiệp phụ thuộc vào các dịch vụ định vị chính xác.

Một điểm khác được đưa ra như những báo hiệu ban đầu của cuộc thảm họa đó là cuộc khủng hoảng hiện nay, điều đã gây ra căng thẳng và làm xáo trộn mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Những tháng vừa qua đã như một lời nhắc nhở về việc thị trường tài chính bị ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào khi đối mặt với thảm họa toàn cầu. Các nhà phân tích đã không thể đề xuất một chiến lược đầu tư nào vì tình hình dịch bệnh thực tế.

Deutsche Bank cho biết: "Trước khi COVID-19 xảy ra, Madhav và cộng sự [năm 2017] đã ước tính có xác suất 2%/ năm đại dịch cúm sẽ gây ra 2,2 triệu ca viêm phổi và tử vong hoặc nhiều hơn. Hiện nay COVID-19 đã dẫn đến suy thoái và khóa chặt nhiều quốc gia, một đại dịch nghiêm trọng thậm chí có thể còn thảm khốc hơn."

Hãy xem xét một vài vụ khác đã xảy ra như núi lửa Eyjafjallajökull ở tương đối xa Iceland đã làm đóng cửa gần như toàn bộ không phận châu Âu trong năm 2010, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế trên diện rộng. Và trở lại vào năm 1991, vụ phun trào núi Pinatubo ở Philippines lớn đến mức nó dẫn đến việc giảm nhiệt độ toàn cầu trong hai năm sau đó.

Vì vậy, một điều chúng ta cần phải suy nghĩ thực sự nghiêm túc đó là thảm họa diệt vọng chắc chắn đã và sẽ xảy ra, quan trọng là nó sẽ đến bằng hình thức nào và thời gian là bao giờ.