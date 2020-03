Quái vật Bigfoot nắm giữ bí ẩn về nguồn gốc con người?

Có rất nhiều giả thuyết về Bigfoot - từ một con khỉ, một con gấu hay thậm chí là một kẻ mặc đồ quái vật lừa mọi người. Nhưng có một giả thuyết cho rằng sinh vật này nắm giữ chìa khóa của bí mật liên quan đến sự tồn tại của con người.

Quái vật Bigfoot được cho là nắm giữ bí ẩn về nguồn gốc con người?



Theo báo Anh Daily Star, các tín đồ tin vào giả thuyết trên tin rằng Bigfoot là hậu duệ của người ngoài hành tinh đã đến Trái đất từ thời cổ đại.



Lee Solway, quản lý trang Realm of the Supernatural (Vương quốc siêu nhiên) đã say mê Bigfoot từ khi còn nhỏ và bắt đầu nghiên cứu về quái vật này từ lâu.



Có một số báo cáo về việc nhìn thấy Bigfoot ở Lincolnshire - quê hương của ông Lee và một số ngườicho rằng, đó chỉ là một con voi hay một con gấu trốn thoát khỏi một sở thú địa phương - điều mà Lee tin là "không thể".



Ông nói rằng việc Bigfoot bị bắt gặp nhiều lần trên khắp thế giới là bằng chứng đủ chứng minh chúng có thật.



"Tại sao các chính phủ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nó? Bởi vì họ không muốn chúng ta biết về lịch sử di truyền của nó", ông Lee nhấn mạnh.



Ông Lee cũng cho rằng, quái vật Bigfoot theo sử thi Atra-Hasis - một thiên anh hùng ca Babylon thế kỷ 18 trước Công nguyên được khắc trên các viên đất sét - là hậu duệ của người Igigi, những "vị thần bầu trời" đã đáp xuống Trái đất và phụng sự vị thần tối cao Annunaki. Khi người Igigi nổi dậy chống lại thần Annunaki, vị thần tối cao này đã tạo ra con người để thế chỗ người Igigi trên Trái đất.





Người Igigi là những vị thần bầu trời cổ đại theo sử thi Babylon, Atra-Hasis





Bigfoot - hậu duệ của người Igigi hiện vẫn còn sống rải rác trong thế giới hoang dã và trốn tránh con người, theo ông Lee.



"Nếu nó chỉ là một con vượn, tại sao chúng ta không thể bắt kịp nó?", ông Lee đặt câu hỏi.





http://danviet.vn/the-gioi/quai-vat-bigfoot-nam-giu-bi-an-ve-nguon-goc-con-nguoi-1063868.html

Theo Minh Nhật (Dân Việt)