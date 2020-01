Phát hiện hàng ngàn "vật thể lạ" từ thiên hà khác bao vây chúng ta

Đó là những "ngôi sao xâm lược", hoàn toàn không làm từ vật chất của Milky Way – thiên hà chứa trái đất .

Nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi nhà khoa học Adrian Price-Whelan từ Trung tâm Điện toán Vật lý thiên văn Flatiron (New York, Mỹ) đã xác định được hàng loạt những ngôi sao chưa từng biết đến đang hiện diện ở rìa của thiên hà Milky Way chứa trái đất.



Phân tích các dải sáng truyền đến trái đất từ 27 ngôi sao lạ điển hình, các nhà khoa học nhận ra hàm lượng kim loại bất thường cho thấy chúng không hề làm từ các vật liệu thuộc về Miky Way.





Milky Way (màu xanh lá mạ) giữa vòng vây 2 thiên hà láng giềng và Suối Magellanic





Điều này có nghĩa chúng hoàn toàn không sinh ra trong thiên hà chứa trái đất, mà sinh ra ở thiên hà khác, rồi bằng cách nào đó xâm lăng thiên hà của chúng ta. Ước tính có tới vài ngàn ngôi sao xâm lược kiểu này đang lang thang ở rìa Milky Way.



Phân tích sâu hơn, họ đã tìm ra nguồn gốc của chúng – từ Small Magellanic Cloud và Large Magellanic Cloud, hai thiên hà "láng giềng". Các ngôi sao này như một tập hợp kỳ dị, làm từ những thành phần bất thường nhất trong thiên hà quê hương của chúng và có hàm lượng kim loại rất thấp.



Ngoài ra, chúng có thể được sinh ra nhánh đầu tiên của Suối Magellanic. Suối Magellanic là một đám mây khổng lồ nối giữa Small Magellanic Cloud và Large Magellanic Cloud với "chiếc đuôi" rất dài.



Tuy nhiên nhiều bằng chứng cho thấy Suối Magellanic không đủ đậm đặc cho việc hình thành sao, vì vậy nếu các ngôi sao lạ hình thành từ đây, phải có bàn tay bí ẩn của Milky Way hỗ trợ.



Thiên hà của chúng ta là một thiên hà to lớn với lực hấp dẫn khổng lồ. Khí từ một số "dòng chảy" tại vài điểm trong Milky Way có thể tạo ra "áp lực ram", tức một loại sóng xung kích, va chạm với các dạng khí thiên hà tự nhiên khác. Áp lực ram này nếu kết hợp với lực hấp dẫn của Milky Way có thể nén khí trong Suối Magellanic đủ để nó kết tụ, trở nên đủ dày đặc và hình thành được các ngôi sao trẻ kỳ dị.



Cuối cùng, những ngôi sao lạ, như sinh ra từ hư không này chọn chính Milky Way làm nơi trú ngụ. Kết quả này cũng cho thấy dòng Suối Magellanic thơ mộng có thể nằm gần chúng ta hơi dự kiến, chỉ cách khoảng 90.000 năm ánh sáng.

